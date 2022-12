Firma a cargo de Fondo Premium de Interbolsa no comprará deudas de damnificados

Capital (Fondo Premium), a no comprar las deudas de los damnificados del fondo, tras el escándalo de Interbolsa, para así evitar nuevos engaños.

Edex y Premium Capital, fondo creado por Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, son los protagonistas este martes de la movida económica.

Durante los últimos días ha habido dos reuniones claves promovidas por algunos inversionistas del fondo y por su director, Eric Andersen. En ellas han estado presentes también los delegados de la Superintendencia de Sociedades. Lo que se está tratando de definir es el futuro del fondo, de sus activos y por su puesto la suerte de los damnificados.

En la primera de esas reuniones, de hace unos 12 días, estuvo presente Eric Andersen, quien dijo que entendía que existieran dudas sobre él y su condición de director del Fondo Premium. Andersen añadió que está dispuesto a responder.

También dio sus explicaciones de por qué había elegido a Edex como gerente encargado para la recuperación de los activos. Según Andersen, esta decisión se tomó porque convocó a tres firmas, dos colombianas, sobre las que se reservó el nombre, y a Edex, que a diferencia de las otras dos, sí le hizo una propuesta y una oferta.

Dijo además, y en eso lo respaldaron algunos inversionistas, que de romperse ese contrato con Edex habría más pérdidas porque ese contrato está sujeto a una indemnización sobre la que al final debería responder el Fondo Premium.

En esa primera reunión se dieron unas pautas para un segundo encuentro que sucedió el jueves pasado en el que se revelaría la propuesta por parte de Edex hacia Andersen para empezar a avanzar en el tema.

A esa segunda reunión asistieron delegados de la Superintendencia de Sociedades y el copresidente de Edex, George (ou daut) O'Dowd. Dicho encuentro fue importante porque en éste la Supersociedades presentó algunos comentarios a la propuesta que Edex le había presentado a Eric Andersen y que establecía, la creación de una sociedad en Colombia que reciba todos los activos del fondo Premium y otra compañía en Panamá que los supervisara.

Los comentarios de la Supersociedades fueron los siguientes: al tema de esa compañía “supervisora” panameña dijo que no, que eso no era posible, y puso otras condiciones para poder seguir avanzando. Entre ellas están que la Superintendencia tendrá control sobre la firma colombiana que va a recibir los activos de Premium por temas de transparencia como lo ha venido haciendo. Por último, y quizás lo más importante, se obligó a Edex a no comprar las deudas de los damnificados del fondo y así evitar engaños.

Sobre estas reuniones un par de conclusiones finales: la primera es que en ellas se está llegando a soluciones; que el señor Eric Andersen, de alguna manera está poniendo la cara y está viniendo a Colombia; y que tanto el superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, como el agente interventor del Fondo Premium, Alejandro Revollo, están tratando de darle celeridad al tema y de paso ahuyentan ese manto de dudas que ha tratado de promover la defensa de Rodrigo y Tomás Jaramillo en todo este caso.

Por: Juan Fernández - El Espectador.