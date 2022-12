Fiscal detenido pidió dinero a cambio de seguir un supuesto proceso: alcalde de Sincelejo

El alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep, en entrevista con Mañanas BLU, dijo que el fiscal Óscar Martínez Monterroza le pidió dinero a su padre a cambio de no continuar un falso proceso en su contra.



“Estas dos personas contactaron a mi padre para manifestarle que existía la posibilidad de iniciar un proceso contra mí por unos hechos, que, en el momento, no eran muy claros”, dijo.



Agregó que en una reunión le manifestaron a su padre que ya había varias personas capturadas en el proceso y que los denunciantes podrían vincularlo a él.



“Eso me pareció muy extraño si se tiene en cuenta que ese es un tema de no POS y es un tema de manejo de la Gobernación, de la gobernación anterior”, explicó.



El alcalde manifestó que quien fue extorsionado fue su padre y fue a este al que le solicitaron una suma de dinero.



“Esa situación fue puesta en conocimiento del fiscal general de la Nación y de los fiscales delegados ante la Corte, los cuales hicieron seguimiento a estas personas. Parece que obtuvieron otras pruebas y solicitaron las capturas”, manifestó.



Junto a Martínez Monterroza fue detenido el abogado Larry Gonzalez por estos mismos hechos.



