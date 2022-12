¿Fiscal dio órdenes sobre audios de Lyons y Moreno en caso cartel de la toga?

Blu Radio conoció el interrogatorio que rindió en la Comisión de Acusación Jaime Camacho, fiscal delegado ante la corte y líder del caso del denominado cartel de la toga, en medio del proceso que le llevan al exmagistrado Leonidas Bustos, supuesto miembro del cartel y quien, además, realiza la diligencia.



El audio se convertiría en un nuevo cuestionamiento al fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez.

Vea también: Procuraduría inhabilita por 15 años a Alejandro Lyons por cartel de regalías



Camacho dice que el fiscal Martínez Neira fue quien dio la orden para que pasaran solo 13 fragmentos de la totalidad de interceptaciones que hicieron las autoridades de Estados Unidos a los supuestos miembros del cartel: Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y Alejandro Lyons, y que todo se agrupaba en cuatro CDs.



Publicidad

“¿Quien puso a disposición de la Fiscalía el CD al cual nos hemos hecho referencia, extrajo los fragmentos que la Fiscalía puso a disposición de la Corte y posteriormente a la Comisión de Investigación y de Acusación, o si, por el contrario, contiene todas las grabaciones todas las voces contenidas en ese CD?”.



Camacho: “Yo no puedo responder a esa pregunta. Sé que se recibió el disco compacto y sé que no tiene trazos al oído de haber sido editado, pero no podría asegurarlo”.



Para Álvaro Luna, abogado de Francisco Ricaurte (también exmagistrado en juicio por hacer parte de ese cartel), esa es la razón para pedir el testimonio de Martínez en el juicio, pues fue él quien habría elegido qué pasar a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusaciones.

Publicidad



“Ese proceso se inicia con unos CDs y unas grabaciones que envían las autoridades de Estados Unidos, la fiscalía de ahí llega por medio de la directora de asuntos internacionales al fiscal general de la Nación. Él las escucha y selecciona unos apartes quitando de contexto los apartes que selecciona sin ninguna explicación válida. Entonces, él tendrá que explicar por qué cortó esas grabaciones, esas interceptaciones telefónicas que envían las autoridades de USA”.



Entre tanto, BLU Radio obtuvo un pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación en que explican el manejo del caso y rechazan que se señale al fiscal Martínez como quien coordinó la presentación de los audios; aseguran que fue el propio fiscal Camacho el que decidió fragmentar los audios y presentarlos a las autoridades en concordancia con su pertinencia:



“El fiscal designado JAIME CAMACHO FLÓREZ sugirió que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y la doctrina sobre manejo de evidencias voluminosas, remitiese las partes pertinentes de las grabaciones, por él y su equipo de trabajo seleccionadas, a la Corte Suprema de Justicia, en atención al fuero que amparaba a algunas de las personas mencionadas por los interlocutores partícipes en las conversaciones grabadas.



Así procedió la Fiscalía remitiendo a la Corte Suprema de Justicia trece (13) extractos pertinentes de las grabaciones e informando que las comunicaciones completas se encontraban en custodia en el almacén de evidencias de la Institución”.