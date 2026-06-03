Fiscalía inspecciona antigua sede de Paloma Valencia tras ataque durante protestas

La Fiscalía General de la Nación adelanta una inspección judicial en la antigua sede de campaña de la excandidata presidencial Paloma Valencia, ubicada en el sector de Chapinero, en Bogotá, con el propósito de recopilar elementos materiales probatorios dentro de una investigación por una denuncia de daño en bien ajeno.

La diligencia se desarrolla luego de los hechos ocurridos el pasado 21 de mayo, cuando varias manifestaciones fueron convocadas en inmediaciones de la calle 72 con carrera 11 de la capital del país. De acuerdo con la información conocida, durante las jornadas de protesta un grupo de personas encapuchadas se desplazó hasta la sede política y habría causado daños en la fachada del inmueble, además de afectar otras edificaciones cercanas.

Según se ha establecido, durante los actos de vandalismo fueron rotos algunos vidrios y destruida publicidad electoral instalada en la sede de campaña. Estos hechos motivaron una denuncia y la apertura de actuaciones por parte de las autoridades judiciales para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los daños e identificar a los responsables.

Como parte de las labores investigativas, funcionarios de la Fiscalía realizan la recolección y verificación de evidencias que permitan esclarecer lo sucedido. La inspección busca incorporar al expediente elementos que contribuyan a la identificación de posibles responsables y al avance de la investigación penal.



Tras los hechos, el partido político Centro Democrático emitió un comunicado en el que rechazó los actos vandálicos registrados contra la sede de campaña. En su pronunciamiento, la colectividad cuestionó que jóvenes hubieran sido presuntamente instrumentalizados para participar en acciones que calificó como ilegales.

La situación también generó reacciones de distintos sectores políticos y públicos. Diversas personalidades y funcionarios expresaron su rechazo frente a los hechos ocurridos y manifestaron la necesidad de adoptar medidas que permitan prevenir este tipo de situaciones y garantizar el respeto por los espacios políticos y democráticos.