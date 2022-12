Fiscalía podría reactivar orden de captura contra ‘El Paisa’

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo este miércoles que la Fiscalía podría reactivar las órdenes de captura contra alias ‘El Paisa’ si no ratificó su compromiso con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, como sí lo hicieron Iván Márquez, Romaña y Fabián Ramírez.



“Nosotros tendríamos que esperar, sería una decisión del juez natural, en este caso es la JEP, que tendría que analizar esa situación y tomar una decisión. Hay que recordar que esta es una política que debe ser vigilada por el Estado y entonces la Fiscalía, la Procuraduría, podrían pronunciarse sobre esto. (…) Es posible (que reactive las órdenes de captura) porque si la JEP, después de vencido el plazo para que estas personas entreguen sus informes, no los recibe, tendrá que tomar una decisión dentro de su competencia”, explicó en Mañanas BLU.



En ese sentido, el funcionario añadió que, así las cosas, esto llevaría a la reactivación de las órdenes de captura contra ‘El Paisa’ y contra quienes no comparezcan ante la jurisdicción.

De otro lado, el comisionado resaltó que Márquez y Ramírez, dos exjefes exguerrilleros de vieja data y sobre quienes había duda sobre su intención de comparecer ante el tribunal hayan enviado los respectivos informes.



“La respuesta por parte de Iván Márquez y Fabián Ramírez es importante porque es una responsabilidad mínima que tienen la Farc con la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, hay cosas que deben ser aclaradas. Una cosa es que presenten ese informe y otra que la JEP considera si estas personas están cumpliendo con el acuerdo”, dijo.



En caso de que no se presente algún excombatiente, la JEP podría abrir un incidente de incumplimiento, con el que se perderían los beneficios.

