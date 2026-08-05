Francia Márquez también tiene un retrato oficial: está en la galería de la Casa Vicepresidencial

A menos de dos días de terminar el Gobierno de Gustavo Petro, la Vicepresidencia de la República dio a conocer las imágenes del retrato oficial de la vicepresidenta Francia Márquez. Este cuadro está ubicado en la galería de la Casa Vicepresidencial, en una pared donde están los rostros de quienes han ejercido ese cargo desde su creación.

La obra fue realizada por el maestro Jaime Rojas. Allí se puede ver a la vicepresidenta saliente esbozando una sonrisa, con el cabello recogido y lo que parecería ser una chaqueta con colores verdes, rojo y negro.

En la parte inferior se lee su nombre completo "Francia Elena Márquez Mina" y el periodo en el que ejerció el cargo "7 de agosto de 2022- 7 de agosto de 2026".

Retrato Francia Márquez X: @ViceColombia

Desde la Vicepresidencia también resaltaron que Márquez hizo historia al ser la primera mujer afrodescendiente en ocupar ese cargo y de ahora en adelante tendrá su espacio en esta galería.



Reacción de Francia Márquez

A través de sus redes sociales, la vicepresidenta compartió también las diferentes fotografías de ese momento. Añadió que con su paso dejó las puertas abiertas para que más mujeres afrodescendientes puedan ocupar esa casa en una futura administración.

"Hoy, como defensora de los derechos humanos, madre y cuidadora de la vida en la casa grande, dejo las puertas abiertas para quienes sostienen este país desde el trabajo, la resistencia y la dignidad", escribió.

Su retrato quedó al lado de Marta Lucía Ramírez, quien fue la mano derecha del exmandatario Iván Duque, antecesor de Gustavo Petro.

Retrato Francia Márquez X: @ViceColombia

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Retrato del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro también presentó oficialmente su retrato presidencial, obra del artista Luis Jaime Rojas Rodríguez, que desde ahora hará parte de la galería de expresidentes en la Casa de Nariño. La pintura, elaborada a partir de fotografías y sin que el mandatario posara para ella, fue develada pocos días antes de finalizar su mandato y se convertirá en la imagen institucional que lo representará tras dejar la Presidencia.

El retrato, de 110 por 80 centímetros, está centrado en el cuerpo, los brazos y el rostro de Petro e incluye la posibilidad de incorporar elementos simbólicos. La obra tuvo un costo de 75 millones de pesos, según el contrato suscrito por el Gobierno, y fue realizada por Luis Jaime Rojas, artista también conocido por la pintura Somos Invencibles, exhibida previamente en la Casa de Nariño.