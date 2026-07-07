Retrato de Petro costará $75 millones: Lo pintará autor del cuadro del niño palestino

El gobierno saliente pagará $75 millones de pesos por el retrato oficial del presidente Gustavo Petro, que será ubicado en el pasillo de los presidentes de la Casa de Nariño. El artista contratado para inmortalizar al presidente Petro es Luis Jaime Rodríguez, conocido por otro cuadro polémico: Somos Invencibles. La obra retrata el sufrimiento de los niños palestinos por la guerra en Medio Oriente y muestra a un niño arropado con la bandera palestina, con el rostro cubierto de hollín.

Ese cuadro fue polémico porque fue instalado en la Casa de Nariño en un momento en que el presidente Petro ya había roto las relaciones con Israel y anunciaba el endurecimiento de la prohibición de venderle carbón a ese país.

¿Qué especificaciones tiene el retrato del presidente Petro?

El retrato oficial de Gustavo Petro se hará con base en fotografías, por lo que no requiere que el presidente pose frente al artista. Podrá incluir elementos simbólicos, de acuerdo con las instrucciones del Gobierno, aunque no se ha aclarado qué clase de elementos puede contener.



El retrato tendrá un tamaño de 110 cm de alto por 80 cm de ancho, con predominio del cuerpo, los brazos y el rostro. Debe ser entregado el 24 de julio.

¿Cuánto han costado los retratos de los expresidentes?

Que cada presidente se haga un retrato antes de dejar el cargo es una tradición de los últimos años. En la Casa de Nariño existe el 'hall de los expresidentes', con retratos que van desde Simón Bolívar hasta el último mandatario en dejar el cargo.

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El retrato del expresidente Álvaro Uribe Vélez costó 18,5 millones de pesos en 2010.

El del expresidente Juan Manuel Santos, en 2018, costó 23 millones de pesos, aunque la Vicepresidencia calcula que, a pesos de hoy, el costo real fue de 35 millones.

El retrato del expresidente Iván Duque costó 52 millones de pesos en 2022 y tuvo que ser repetido. La primera versión mostraba a Duque de frente, con las manos abiertas, y terminó convertida en objeto de burlas en internet. La versión definitiva lo muestra con la mano derecha apoyada sobre el espaldar de una silla.

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El retrato de la expresidenta Marta Lucía Ramírez costó 4 millones de pesos, aunque ella asegura que los pagó de su bolsillo.

¿Cuánto costará el retrato de la vicepresidenta Francia Márquez y quién lo hará?

El retrato de la vicepresidenta Francia Márquez Mina costará 45 millones de pesos y tendrá un tamaño de 21 cm por 26 cm, centrado específicamente en su rostro.

La autora es la caleña Ada Ruth Margarita Ariza, experta en culturas del antirracismo en América Latina.