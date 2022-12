Frente Amplio espera que crisis ayude a fortalecer diálogos

El senador Iván Cepeda, integrante del Frente Amplio por la Paz, calificó como un acto normal que las Farc haya decidido levantar el cese al fuego, tras un ataque como el de Guapi, Cauca, donde murieron 26 guerrilleros, pero señaló que espera que el proceso salga fortalecido. (Lea también: Con suspensión de cese unilateral de Farc se está retrocediendo: León Valencia )



“El hecho es que Gobierno y guerrilla se sientan hoy en el ciclo número 37 del proceso a hablar sobre los temas de la agenda y a avanzar. Eso a mi modo de ver es lo que vale”, dijo.



El equipo negociador de las Farc afirmó que las últimas acciones militares contra sus fuerzas son "un paso atrás" en el proceso de paz en La Habana y reclamó un "fuerte impulso" a las negociaciones, que a su juicio "sólo podrá venir de una tregua bilateral". (Lea también: No hay condiciones para declarar un cese al fuego bilateral: Mininterior )



"No podemos echar por la borda los esfuerzos empeñados en ya casi tres años de conversaciones", dijo a la prensa el guerrillero ‘Pablo Catatumbo’.



EFE.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Congresistas de Santander, confían en que se avance en el proceso de paz pese al levantamiento de la tregua unilateral por parte de las Farc.



-La situación humanitaria en Guapi, Cauca, se complica con el pasar de las horas por la llegada de más desplazados desde la zona en donde se enfrentan el Ejército y las Farc, desde hace 4 días.



-Tras los bombardeos del Ejército a la guerrilla de las Farc, que dejaron 10 guerrilleros muertos en el nordeste antioqueño, analistas del conflicto advierten que vienen tiempos difíciles en materia de seguridad para la región.



-La Defensoría del Pueblo está presentando este lunes un preocupante informe, según el cual 38 mujeres son abusadas sexualmente cada día en nuestro país.



-La Fiscalía archivó las investigaciones que se adelantaban por presuntas irregularidades en contratación en la Armada Nacional.



-Este lunes será judicializado el hombre que asesinó a golpes a su esposa en Bogotá, y luego durmió varias noches con el cadáver.



-En Salgar avanzan las jornadas de limpieza y la atención en salud, para garantizar el bienestar de los habitantes de las zonas más afectadas por la creciente de la quebrada ‘La Liboriana’.



-Un grave problema de movilidad se registra desde hace 24 horas en la costa norte del país. Un deslizamiento de tierra tiene interrumpido el tránsito en la carretera Troncal del Caribe.



-Por mora en el pago del impuesto predial, la Alcaldía de Barranquilla ordenó el embargo de 10 mil predios de contribuyentes.



-El ex primer ministro israelí Ehud Olmert fue condenado a pagar 8 meses de prisión por aceptar dinero de un empresario estadounidense.



-Las fuertes lluvias que afectan a Texas y Oklahoma en Estados Unidos dejan hasta el momento 5 muertos y 8 personas desaparecidas.



-En Venezuela en las próximas horas la defensa de Daniel Ceballos notificará oficialmente a la Justicia sobre el inicio de la huelga de hambre de su cliente y pedirán que se reconsidere la decisión de cambiarlo de celda.



-TransMilenio informó que los cierres en las estaciones del norte se prolongarán por varios meses más, por demoras en los trabajos.