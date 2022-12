“Fue una imprudencia del conductor, que sea él quien pague”: Karen Cure

del conductor y que por esa razón él debe pagar.

“Descuidadamente mi conductor entró a la playa. Inmediatamente yo me percaté, descuidada porque estaba leyendo la prensa, le ordené que saliera. Si fue una imprudencia del conductor que sea el conductor el que pague. Si existe una reglamentación en las playas que sea él el que pague”, agregó.

La representante lamentó la trascendencia que se le ha dado en los medios de comunicación y redes sociales unas fotos que aparentemente muestran una camioneta de su propiedad en las playas de Cartagena.

“De esto han hecho una trascendencia horrible, han pisoteado el nombre de Karen Cure en el departamento y en el país, como una persona que infringe la ley por el hecho de ser congresista, cuando no es así”, manifestó.

De otro lado, agregó que la camioneta que aparece en una foto no era suya, aunque admitió que sí ingresó en el carro hasta la playa.

“No sé de quién era. Yo cuando voy a la playa yo me meto en mi carpa a tomar sol. No sé de quién era el vehículo. En las redes sociales está circulando una foto de un carro que no es mío”, aseguró.

Finalmente dijo que este incidente no incidirá en nada su relación con la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, quien denunció a través de su cuenta de Twitter la invasión de la playa.

