Fuerzas armadas seguirán operando contra toda actividad ilegal: De la Calle

Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en La Habana, en rueda de prensa dijo que durante el desescalamiento del conflicto, las fuerzas armadas seguirán operando contra todas las actividades ilegales.



Además, explicó que la verificación internacional es indispensable para lograr que lo acordado con las Farc se cumpla a cabalidad (Lea también: ONU y presidencia de Unasur verificarán desescalamiento de conflicto: De la Calle ).



“Es necesaria verificación y monitoreo con presencia internacional que le garantice a los colombianos que es posible llegar al cumplimiento riguroso de las obligaciones que se derivan de ese cese del fuego”, dijo.



Agregó que el pensamiento del Gobierno es que si cumplen las condiciones, no hay ninguna razón para que no se aplique el cese del fuego, aunque haya detalles de implementación que todavía deban discutirse (Lea también: José Bayardi será el delegado de Uruguay para verificar desescalamiento ).



Por su parte, Sergio Jaramillo, actual comisionado de Paz, dijo que se trata de una serie de pasos progresivos a los que calificó de “gestos” para aclimatar el fin del conflicto.



“Ese no es un cese bilateral y definitivo que supone unos mayores formalismos que se supone que es definitivo”, manifestó (Lea también: Proceso de desarme exige fuerte voluntad de las partes: delegado de Uruguay ).



Agregó que lo que no está dispuesto a hacer el Gobierno es entrar a un cese al fuego “chambón” que repetiría experiencias del pasado.