Fuerzas Militares apoyaron envío de nueve toneladas de ayudas desde Popayán hacia Venezuela

Una movilización solidaria impulsada por ciudadanos venezolanos residentes en Popayán permitió reunir cerca de nueve toneladas de ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por la reciente emergencia registrada en Venezuela por cuenta de los dos terremotos que dejan hasta el momento más de 2.000 personas fallecidas.

La campaña recolectó ropa, calzado, cobijas, alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, elementos de aseo y alimento para perros y gatos, entre otros insumos de primera necesidad que serán entregados a las comunidades más golpeadas por la tragedia.

Para la organización y traslado de las ayudas, la comunidad contó con el respaldo logístico de las Fuerzas Militares, a través de soldados de la Brigada 29 y del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 3, quienes participaron en las labores de clasificación, embalaje y transporte de las donaciones hacia su destino final.

La iniciativa surgió de la propia comunidad venezolana asentada en el departamento del Cauca, que decidió organizar una red de apoyo para responder a las necesidades de los damnificados y gestionar el envío de la ayuda humanitaria.



Voceros de la comunidad destacaron el acompañamiento brindado durante la jornada y señalaron que el apoyo de los uniformados permitió agilizar el proceso de organización y despacho de los elementos recolectados, con el propósito de que lleguen lo más pronto posible a las zonas afectadas.

La recolección y envío de asistencia desde el suroccidente colombiano se suma a las distintas expresiones de solidaridad que han surgido en el país tras la emergencia ocurrida en territorio venezolano.