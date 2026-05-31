Fuerzas Militares bombardearon estructura del Clan del Golfo entre Chocó y Valle

La Fuerza Pública confirmó el desarrollo de una operación ofensiva contra una estructura del Clan del Golfo en una zona selvática ubicada entre los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. El objetivo de la acción militar es ubicar a alias “Machín” o “El Viejo”, señalado cabecilla de esa organización criminal que delinque en la región.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, informó que, tras la operación aérea, tropas del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ingresaron al área para desarrollar operaciones y verificar los resultados de la acción.

“Esta es una operación que se realiza contra el Clan del Golfo, la subestructura de alias ‘Machín’. Nuevamente repito: el Clan del Golfo, una estructura de más o menos 120 terroristas que estaban delinquiendo o que están delinquiendo en ese sector de Chocó y del Valle”, aseguró el oficial.

Según explicó el general López, la operación se realizó en una zona apartada y sin afectación a la población civil ni a la jornada electoral que se desarrolla en distintas regiones del país. “El bombardeo no afecta a la población civil, está en zona selvática; por consiguiente, no hay ningún puesto de votación cercano. Esta estructura tenía algunas intenciones sobre el departamento del Chocó y sobre el departamento del Valle”, afirmó.



La acción militar ocurre en momentos en que avanzan conversaciones dentro de la política de Paz Total y se prepara la instalación de zonas de ubicación temporal para integrantes del Clan del Golfo. Sin embargo, el general López enfatizó que esas gestiones no implican restricciones operacionales para la Fuerza Pública.

“Nosotros estamos desarrollando operaciones contra todos los grupos criminales organizados del país. Eso no tiene que interferir en nada; vamos avanzando con el desarrollo de operaciones militares”, afirmó el comandante, quien además reiteró que actualmente no existe ninguna suspensión de operaciones contra organizaciones armadas ilegales.

“En ningún momento hay limitación para las Fuerzas Militares; no hay cese al fuego vigente con ninguna estructura. Estamos en cumplimiento de la Constitución y la ley, y eso es lo que estamos haciendo”, agregó.

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En cuanto al balance de orden público durante la jornada, el comandante confirmó que en la vereda Bolivia, en el departamento del Caquetá, fue activado un artefacto explosivo improvisado al borde de una vía; sin embargo, las tropas que se encontraban en el sector no resultaron afectadas.

Asimismo, descartó reportes de enfrentamientos armados en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, y señaló que una de las principales novedades registradas hasta el momento corresponde a dificultades ocasionadas por las condiciones climáticas en algunos puestos de votación del municipio de Urrao, Antioquia.