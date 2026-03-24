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Blu Radio  / Nación  / Fuerzas Militares confirman número de muertos tras accidente de avión militar en Putumayo

Fuerzas Militares confirman número de muertos tras accidente de avión militar en Putumayo

Los 57 soldados heridos tras accidente de avión militar en Putumayo están siendo atendidos en: Hospital Militar Central, Batallón de Sanidad en Bogotá, Hospital Clínica CEDIM y en el Hospital Medilaseren en Florencia, Caquetá.

Revelan la hipótesis de las cusas del accidente de avión Hércules en Putumayo que ya deja 68 muertos
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Foto: AFP
Por: Laura Olarte
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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