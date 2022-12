Fuerzas Militares no confirman ni desvirtúan que ‘Guacho’ esté gravemente herido

Se intensifican las operaciones contras alias ‘Guacho’ y la estructura Oliver Sinisterra en Nariño. El comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, se desplazó hasta el área en donde se adelanta el plan candado para dar con el paradero del máximo cabecilla de las disidencias en el sur del país.

“yo no puedo confirmar ni desvirtuar. Lo que sí es claro es que no tenemos el objetivo principal bajo nuestro control, únicamente hasta que tengamos su cuerpo o hasta que lo capturemos vivo nosotros podremos mirar al pueblo colombiano y decir la verdad y nada más que la verdad; por ahora no quiero especular”, manifestó el general.

Actualmente, la ‘Operación Anguila’, la cual tiene como objetivo dar con el paradero de ‘Guacho’, compone a más de cuatro mil uniformados que han conformado un cerco por ríos, tierra y aire para cerrarle el paso a los disidentes que lo acompañan.

Según información de inteligencia militar, los integrantes del frente Oliver Sinisterra que acompañan al máximo cabecilla de esa disidencia ya se han quedado sin agua y alimentación, por lo que se presume estarían deteriorados físicamente mientras la operación incrementa con mayor intensidad.

Cabe recordar que desde el pasado sábado 15 de septiembre, el presidente Iván Duque y el mandatario de Ecuador, Lenin Moreno, confirmaron a través de Twitter que Walter Arizala habría resultado gravemente herido tras un operativo en su contra, hoy se desconoce su paradero y condición.

