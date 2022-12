Fumigación con drones reducirá cultivos de coca solo en el escritorio: Camilo Romero

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, cuestionó que se retomen las fumigaciones con glifosato para reducir los cultivos de hoja de coca en el país y consideró que se trata de una labor insuficiente ya que no tiene en cuenta el fondo de la problemática.

"No han resuelto nada de fondo, no hay una política estrategia en materia de resolver que vamos a hacer nosotros con más de 20.000 personas. ¿Las fumigamos?, ¿las erradicamos? No van a poder con eso. Esas personas van a buscar otro espacio para volver a sembrar porque la oferta del Estado no está dada para esta ciudadanía. Aquí lo que tenemos es un problema social de fondo”, declaró el mandatario departamental.

“Podemos pasar del debate ambiental y de salud, que es muy profundo, pero yo estoy llegando al punto de la efectividad de la política”, agregó.

Según Romero, el problema de que la coca sea un cultivo rápido hará que la problemática solo se desplace.

“Si no hay una política social con estas familias, volverán a sembrar”, aseguró.

