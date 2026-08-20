Fundación Operación Sonrisa lanza campaña para apoyar a hospitales afectados por el terremoto

Con el fin de apoyar a los hospitales y equipos de salud que continúan atendiendo a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, la Fundación Operación Sonrisa lanzó la campaña “Súmate por Colombia”.

La iniciativa está enfocada en la recolección de insumos médicos de primera necesidad, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y respaldar a los hospitales que permanecen en funcionamiento durante la emergencia. La Fundación explicó que la convocatoria está dirigida a empresas, aliados y ciudadanos que quieran contribuir.

“La primera ayuda ya llegó, pero la emergencia continúa. Miles de personas permanecen en albergues, mientras las instituciones de salud siguen trabajando para atender a quienes lo necesitan. Para sostener esa atención, hoy se requieren insumos médicos”, explicó la organización a través de un comunicado.

Entre los elementos que se necesitan se encuentran: gasas estériles y no estériles, compresas estériles y no estériles, vendas elásticas y de algodón, guantes desechables de látex, nitrilo o vinilo (en varias tallas), tapabocas, cinta Micropore, esparadrapo de tela, bajalenguas desechables, antisépticos (alcohol antiséptico, clorhexidina), botiquines sin medicamentos y mosquiteros.



También se requieren dispositivos médicos desechables y elementos de soporte básico, como jeringas, equipos de venoclisis, férulas, collares cervicales, inmovilizadores y kits desechables para suturas menores. A esto se suman termómetros digitales y diferentes elementos de protección personal.

La campaña incluye, además, la recolección de batas, gorros, polainas, gafas y caretas de protección facial, así como catéteres intravenosos, agujas, llaves de tres vías, extensiones de venoclisis y buretroles, elementos necesarios para la atención médica.

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La Fundación precisó que las donaciones de insumos se recibirán hasta el 26 de agosto en sus instalaciones de Bogotá, ubicadas en la calle 90 # 19C-41. También habilitó la posibilidad de realizar aportes económicos a través de su página web: https://operacionsonrisa.org.co/donacion/