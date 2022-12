‘Gabino’ ha venido recibiendo tratamiento médico en La Habana: comisionado de Paz

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en entrevista con BLU Radio, confirmó que alias ‘Gabino’, máximo comandante del ELN, estuvo recientemente en La Habana para realizarse un tratamiento médico.



“Se sabía, y eso me lo dijo el anterior comisionado de Paz, el doctor Rodrigo Rivera, que él estaría en un tratamiento médico en La Habana. Eso me lo informó antes de mi posesión. En este momento no sé cuál es su paradero”, dijo.



Ceballos expresó que desconoce si para el viaje se le levantaron las órdenes de captura, por lo que enfatizó en que es importante que la Fiscalía tome cartas en el asunto: “Si no tiene la orden de captura levantada no podría movilizarse al exterior con la anuencia del Gobierno colombiano”.



Así mismo, el funcionario manifestó que si salió de Colombia se trató de una falla del anterior gobierno.

