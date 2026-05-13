Galán sobre diálogo entre alcaldes y Gobierno: "Hemos visto una relación tensa y difícil"

En el marco del Foro Presidencial de Asocapitales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la relación entre mandatarios locales y el Gobierno nacional, asegurando que la comunicación ha sido compleja.

“En este Gobierno hemos visto una relación tensa, difícil, compleja. Algunos alcaldes de ciudades capitales han manifestado que en estos dos años no han tenido la oportunidad de sentarse con el presidente a dialogar uno a uno sobre los retos de sus ciudades", explicó el alcalde de la capital.

El alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, calificó como “tensa, difícil y compleja” la relación que han tenido algunos mandatarios locales con el Gobierno nacional.



“Algunos alcaldes de ciudades capitales me han manifestado que en estos dos años… pic.twitter.com/RyzChLapPt — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 13, 2026

"Esas otras ciudades dependen del diálogo conjunto con la Nación y hemos visto con preocupación que esa falta de respeto por la institucionalidad local va en detrimento de los derechos de la población en esas ciudades”, dijo Galán.

En el mismo sentido aseguró que, por ejemplo, el Gobierno no ha incluido la voz y las inquietudes de algunos alcaldes para temas de seguridad y paz total.