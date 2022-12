General Rodolfo Palomino defendió el uso de las Taser

aseguró que no se puede concebir la idea de que estas sean causales de tortura pues a su juicio es preferible un policía con un arma no letal que un ciudadano con un arma de fuego.



"Qué será más responsable: unas Taser en manos de un profesional de policía o un arma de fuego de letalidad mayor en manos de un particular que nunca ha hecho ningún curso, ni ha tenido una comprobación para medir la responsabilidad de su empleo", precisó. Lea también: Pistolas taser son consideradas instrumentos de tortura: personero de Bogotá



Aseguró que la norma y la regularización del uso es clara, por lo que antes de que un miembro de la policía nacional use estas armas no letales recibir un debido entrenamiento.



"En nuestro país no registramos ni accidentes ni fatalidades en el uso de esos dispositivos, siempre buscamos proteger a la persona", puntualizó.