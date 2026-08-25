General Zapateiro niega haber relacionado al gral. Esparza con empresa criminal; pide retractación

El general (r) Eduardo Enrique Zapateiro negó haber afirmado que el también general retirado José Luis Esparza Guerrero y su esposa, Liliana Zambrano, hagan parte de una supuesta “empresa criminal”.

Su abogado, Jhonny Mercado González, presentó un derecho de petición en el que solicita a Esparza una retractación pública, además de explicaciones sobre un documento que, según el general retirado, habría sido presentado ante la Fiscalía General de la Nación.

En el documento, dirigido directamente a Esparza, el abogado sostiene que su representado “jamás ha afirmado, sostenido, insinuado ni expresado” que Esparza y su esposa hagan parte de una “empresa criminal”. Por ello, considera que cualquier afirmación que atribuya esas palabras a Zapateiro no corresponde con lo que este habría manifestado.

La defensa señala que la controversia surgió a partir de unas declaraciones públicas de Esparza, en las que habría hecho referencia a un supuesto “documento terrible” presentado ante la Fiscalía y posteriormente relacionado su contenido con una afirmación sobre una presunta “empresa criminal” integrada por él y su esposa.



General José Luis Esparza y general Eduardo Enrique Zapateiro Foto: AFP

Por esta razón, Mercado le solicita a Esparza precisar qué documento tiene en su poder, cuál es su contenido, qué expresión concreta atribuye a Zapateiro y cuál fue la fuente de esa información. El abogado también pide establecer si esa afirmación fue efectivamente pronunciada por Esparza, en qué contexto y ante quién.

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Uno de los puntos centrales del derecho de petición es conocer cómo el general retirado habría tenido acceso al memorial presentado por Zapateiro y su abogado ante la Fiscalía.

La defensa pregunta quién le suministró el documento, cuándo y por qué medio lo recibió, quién lo tenía antes de entregárselo y si provino directamente de la Fiscalía o de alguno de sus funcionarios. También solicita establecer si Esparza conserva una copia y a qué otras personas habría sido suministrado.



Piden retractación pública

En el documento solicita que, si se establece que la expresión no corresponde a una manifestación realizada por Zapateiro, Esparza haga una “retractación expresa, inequívoca y pública” a través de los mismos medios o canales en los que se difundió la afirmación.

El abogado sostiene que la solicitud busca proteger la honra, el buen nombre y la reputación profesional de su representado. Asimismo, recuerda que la Constitución garantiza la libertad de expresión e información, pero establece exigencias relacionadas con la veracidad e imparcialidad de la información y reconoce el derecho a la rectificación.

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La defensa también hace referencia a una publicación de Blu Radio del 21 de agosto de 2026, titulada “General Esparza arrecia contra Zapateiro: ‘Presidente De La Espriella no entiende quién es’”, en la que, según el documento, se difundió una entrevista con Esparza en la que se abordó la controversia entre los generales retirados y la existencia de documentación que, de acuerdo con sus declaraciones, habría sido puesta a disposición de la Fiscalía.

Según el documento, Zapateiro niega la afirmación que se le atribuye y pide que esta precisión también sea conocida por las personas o medios que hayan recibido esa información.