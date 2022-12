Gisaico, constructora del caído puente Chirajara, hará nuevo puente en Medellín

La EDU, Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, habló del proceso de construcción del puente o intercambio vial de la carrera 80 con la calle 50, obra que hace parte del corredor de la 80 que está en ejecución.

Las obras de ese intercambio vial comenzaron el pasado mes de noviembre y se ejecutarán durante 510 días, es decir, hasta el primer semestre de 2021.

En el caso del puente que se construirá en el cruce de la carrera 80 con la calle Colombia, la EDU confirmó que la constructora Gisaico es la responsable de la obra, la misma que construía el caído puente Chirajara en la vía Bogotá – Villavicencio. Es decir, la empresa recordada por la caída del puente en la vía al llano, hará un puente en Medellín.

“Nosotros adelantamos un proceso de selección en el mes de agosto – septiembre. Fue un proceso de selección en el que se recibieron 4 propuestas y la empresa Gisaico obtuvo el mayor puntaje. El proceso fue evaluado dos veces y en ambas esta compañía obtuvo el mayor puntaje. Fue un proceso de selección público”, explicó Luis García, director de contratación de la EDU.

Gisaico tendrá la misión de nuevo puente en el cruce entre la carrera 80 y la calle Colombia. “Se verificaron las aptitudes del proponente: que tuviera la experiencia acreditada para hacer un puente como el que estábamos licitando, además que tenga el músculo financiero que requiere el proyecto y su viabilidad jurídica. El contrato se adjudicó por 33 mil 956 millones de pesos sin sumar la interventoría”, agregó García.

Por su parte, Margarita Rivera, directora de gestión social de la EDU dijo que en ese sector y para ese proyecto se requirió la compra de 105 predios, algunos para compra total y otros de áreas parciales. “En el sector estamos trabajando desde 2018 con socialización del proyecto con líderes reconocidos: miembros de JAL de comunas 11 y 12 y JAC de barrios vecinos: La América, La Floresta, Calasanz, Los Colores y El Estadio, para que esos líderes como voceros de las comunidades estuvieran enterados del proyecto. Luego la socialización se hizo con los vecinos directos, porque precisamente este intercambio requería la compra de predios”.

Finalmente, la EDU reconoció que estudiaron los antecedentes de Gisaico en el puente Chirajara, pero no encontraron impedimento para adjudicarle la obra. “Uno de los otros participantes en la licitación cuestionó el hecho del puente Chirajara y nosotros consultamos que la empresa no tuviera ninguna sanción ni tela de juicio para contratarla (…) Jurídicamente es imposible restar o presumir incumplimiento o mala fe y negarle la posibilidad de adjudicar. Fue la empresa que obtuvo el mayor puntaje”, finalizó explicando García.

