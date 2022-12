Gobernador (e) de Antioquia ya es ‘paciente no COVID’

A través de sus redes sociales, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suarez, confirmó que deja de ser un caso activo de coronavirus y fue catalogado 'paciente no COVID', luego de 4 días hospitalizado por afecciones respiratorias.

Buenos días. He sido declarado ya paciente NO COVID. Esto quiere decir que no transmito la enfermedad. A todos gracias por su buena energía. Y a cuidarnos. Todos tenemos que poner de nuestra parte para contener el virus. pic.twitter.com/TkCDRMvcw2 — Luis Fernando Suárez Vélez (@LuisFSuarezV) August 3, 2020

“Sigo evolucionando muy favorablemente. Hoy es mi día número 12 con el virus y he sido declarado paciente no COVID, es decir, que ya no trasmito la enfermedad", dijo.

"He sido pasado a una habitación de pacientes no aislado. Desde ayer me retirado el oxígeno. Seguimos adelante en el proceso de recuperación”, añadió Suarez.

El gobernador seguirá en la clínica bajo observación y chequeos médicos para evaluar la respuesta de su organismos a las secuelas del coronavirus y de acuerdo a su evolución en las próximas horas será dado de alta.