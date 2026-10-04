Gobernador indígena reporta ataque con drones en El Peñol: “Estamos escondidos”

Un ataque armado contra la estación de Policía de El Peñol, Nariño, mantiene refugiadas a decenas de familias en sus viviendas y en la parte alta de la montaña. Edwin Rivera, gobernador indígena del resguardo del municipio, relató que durante el enfrentamiento se escucharon ráfagas de fusil y varias detonaciones que, según indicó, podrían corresponder a drones.

Rivera señaló que el ataque comenzó mientras se desarrollaba la jornada de mercado en el municipio y que la población tuvo que abandonar sus viviendas para buscar refugio.

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“En estos momentos tenemos un enfrentamiento muy fuerte en el casco urbano, en la estación de Policía. Van más de seis detonaciones de bombas. Parece que son drones”, relató el gobernador indígena durante la entrevista.

El funcionario explicó que reside cerca de la estación de Policía y que su familia también tuvo que salir de la vivienda ante la intensidad del enfrentamiento.



“La gente está preocupada porque era día de mercado. Iniciaron hace unos diez minutos el ataque y todavía están en el enfrentamiento”, afirmó.

Mira el clip de lo del gobernador :

¿Qué grupo estaría detrás del ataque en El Peñol?

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Al ser consultado sobre el grupo armado responsable de la ofensiva, Rivera manifestó que, hasta ese momento, no tenían información confirmada sobre los responsables.

“No sabemos qué grupo es, pero siempre ha habido presencia del grupo Frente Franco Benavides en este sector”, indicó.

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El gobernador reiteró que las familias permanecían escondidas mientras continuaban los enfrentamientos alrededor de la estación de Policía.

“Refugiados, escondidos. Toda la gente salió de sus casas. Estamos escondidos en este momento”, aseguró.

El reporte también señaló que campesinos e indígenas de la zona hicieron un llamado a los grupos armados ilegales para que permitan a las comunidades permanecer en sus territorios sin quedar en medio de los enfrentamientos.

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Hasta el momento de la entrevista, el ataque continuaba y las familias permanecían refugiadas ante el riesgo generado por las detonaciones y los disparos registrados en el casco urbano de El Peñol.