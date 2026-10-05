Gobierno busca articular cooperación internacional en zonas afectadas por el conflicto y terremoto

Cada tres meses en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, se presenta un informe sobre el avance en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Farc. La próxima presentación, el 12 de noviembre, será la primera en la que estará presente el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

A esta sesión asistirá el canciller Omar Bula, quien ha dicho recientemente, al referirse al acuerdo de paz, que "Colombia lo remoldeará en función de las prioridades que ha dictado el presidente Abelardo De La Espriella en este ámbito”.

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Una de las preguntas que ha surgido es cómo se va a remoldear ese acuerdo y el canciller Bula, recientemente en la Comisión Legal de Paz del Congreso, hizo una explicación sobre el tema. Primero aclaró que el Gobierno va a respetar todos los compromisos jurídicos e internacionales.

"El cambio de Gobierno no implica desconocer los compromisos que, del Estado colombiano, que el Estado colombiano ha ido adquirido, ni las normas que se encuentran vigente, que es el caso del acuerdo del 2016", señaló Bula.



El Fondo Multidonante de Naciones Unidas

En el mismo sentido, Bula se refirió en ese momento al Fondo Multidonante de Naciones Unidas. Recordemos que esta instancia que articula al Gobierno colombiano, el sistema de la ONU y los países cooperantes para financiar proyectos enfocados en la construcción de paz.



Canciller Omar Bula. Foto: suministrada

Desde ahí han salido recursos para la justicia transicional, las víctimas y la reforma rural, entre otros temas. Bula explicó que esta instancia ha sido fundamental para canalizar recursos y que la idea de Colombia es seguir trabajando con los países donantes; sin embargo, también mencionó la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto.



Recursos para zonas afectadas por el conflicto pero también por el terremoto

Bula explicó que aunque Colombia respeta y reconoce el rol fundamental que han jugado estas instancias, como el Fondo Multidonante, también es necesario reconocer que el Gobierno actual trae otras ideas diferentes a las que hubo en los cuatro años anteriores y ahí hizo referencia a la atención del terremoto.

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"En ese sentido yo creo que es valioso identificar en términos de las donaciones y de los proyectos que queremos implementar y para los cuales queremos articular la cooperación de la parte de Cancillería, priorizar aquellos territorios y proyectos en estos territorios que coincidan con tres condiciones: Que tengan una afectación histórica por el conflicto, con necesidades compatibles con los objetivos del fondo y un daño significativo ocasionados por el terremoto", explicó Bula.

De esta manera, el canciller explica que los proyectos lograrían consolidar la presencia institucional, generar oportunidades económicas y el fortalecimiento de las comunidades, apoyando la recuperación territorial.

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"Obviamente en este sentido el Gobierno hará análisis muy rigurosos de todas las propuestas que se hagan, lo haremos obviamente con las naciones unidas, con el sistema, con las representaciones de la sociedad civil, con las comunidades, pero dentro del marco de las políticas de esta nueva administración. Cada proyecto será examinado rigurosamente en cuanto a sus objetivos, su impacto, territorial, sus resultados deben ser verificables", agregó el canciller.

Por otro lado, aseguró que el Gobierno va a preservar aquello que funcione, revisar aquello que deba ajustarse y orientar la cooperación hacia la seguridad, institucionalidad, recuperación territorial y oportunidades para las comunidades.

"Hay cinco áreas estratégicas sobre las cuales se ha concentrado la asistencia multilateral y las donaciones que además crean una base presupuestal que después es complementada, para aquellos que no están enterados, por el sector privado. De ahí que hayan salido fondos significativos para implementar desarrollo territorial, atención a víctimas, reincorporación, comunicación y seguimiento de todas las iniciativas que hacen parte de este proyecto de paz y estabilización territorial, en ese sentido, creo que se enmarcan bien este propósito de combinar las actividades actuales con aquellas que pueden beneficiar a aquellos afectados por el siniestro que tuvimos el 10 de agosto en el país", concluyó el canciller.