Gobierno convoca a autoridades locales para coordinar medidas ante posible llegada de El Niño

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, anunció que el Gobierno nacional convocará a Asocapitales, la Federación Colombiana de Municipios y Asocars a una reunión el próximo 22 de mayo para coordinar acciones preventivas ante el aumento de probabilidad de llegada del fenómeno de El Niño.

Según explicó la funcionaria, el encuentro se desarrollará en el marco de un comité técnico ampliado de conocimiento, en el que se espera articular medidas con las autoridades locales y ambientales para enfrentar posibles afectaciones derivadas de la temporada seca.

“Y es por esa razón que hoy citaremos a Asocapitales, a Fedemunicipios y Asocars para que participen el próximo viernes 22 de mayo en el comité técnico de conocimiento ampliado, en donde esperamos articular de la mejor manera posible las acciones que estas autoridades locales tendrían que tomar. Insistir en lo que explica el doctor Carrillo, la competencia para la toma de decisiones, en términos del manejo del recurso hídrico, el aprovisionamiento de agua, el racionamiento posible de energía, todo eso depende de las autoridades locales o de los operadores de energía”, afirmó la ministra encargada.

El anuncio se da en medio de las alertas emitidas por entidades técnicas sobre el incremento en las probabilidades de desarrollo del fenómeno de El Niño, que podría generar reducción de lluvias y afectaciones en diferentes regiones del país.