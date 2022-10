Gobierno de España respalda a Gas Natural tras intervención a Electricaribe

El Ministro de Economía de España, Luis de Guindos, se ha pronunciado sobre la liquidación de Electricaribe para reiterar el apoyo de su gobierno a Gas Natural Fenosa al tiempo que ha señalado que la decisión del gobierno de Colombia no es la adecuada.

Publicidad

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros De Guindos ha añadido que este tipo de decisiones pueden afectar a la seguridad jurídica, valor que consideró vital para una economía en desarrollo como la colombiana.

En Colombia hay seguridad jurídica

A través de un comunicado la Embajada de Colombia en España aseguró que las medidas que se han tomado frente a la crisis eléctrica por la deficiencia del servicio prestado por Electricaribe y la aplicación de la Ley de insolvencia económica, no pretenden apoderarse de la operación de la compañía.

Publicidad

“Esta medida no puede entenderse como una expropiación. El Gobierno de Colombia no está buscando ni está facultado para quedarse con la operación. La decisión se tomó porque la sociedad Electricaribe no está en condiciones de prestar el servicio de energía eléctrica con la calidad y continuidad que requieren los usuarios”, dice el comunicado.

Publicidad

Así mismo, aclara que la falta de inversión que garantice la prestación del servicio y la actualización de la infraestructura que permita que los usuarios disfruten a plenitud de la energía, son el núcleo de las diferencias entre el Gobierno y la compañía.

“El problema central ha sido la insuficiencia de las inversiones requeridas para contrarrestar el deterioro de la infraestructura administrada por la empresa, mejorar su capacidad y mantener sanas sus finanzas”, señaló el Gobierno.