Gobierno de Venezuela incrementó precio de la gasolina en frontera con Colombia

El Gobierno venezolano incrementó el precio de la gasolina y el número de estaciones, que ahora serán internacionales, en los municipios más cercanos a la frontera con Colombia, en un intento para afrontar el contrabando (Lea también: Sube precio del combustible en Colombia; gasolina aumentó en 135 pesos ).



Sin embargo, el diputado Abelardo Díaz, manifestó que esta medida afecta a la gente del común y no a los contrabandistas, pues dice que no hay límites para adquirir la gasolina.



“Una medida que perjudica al pueblo para favorecer al contrabandista, una medida que no se le avisó absolutamente a nadie y creemos que fue utilizada parta las personas que lo que hacen es vivir del contrabando de extracción”, afirmó (Lea también: Fendipetróleo alerta desabastecimiento de gasolina en Bogotá por altos precios ).



A pesar de este incremento en el precio de la gasolina, en la frontera venezolana, al realizar la conversión al dólar paralelo, da un costo de litro de combustible por debajo de los 10 centavos de dólar.