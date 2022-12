Gobierno debe reconocer que el desescalamiento fracasó: Procuraduría

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación le hizo un llamado al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que fortalezca sus acciones contra la guerrilla de las Farc, luego del ataque en Cauca que dejó 11 militares muertos.



Según el Ministerio Público, "el Gobierno Nacional debe reconocer que el desescalamiento fracasó".



“La decisión de condicionar y restringir el uso de las Fuerzas Militares y de Policía contra las Farc como producto de las negociaciones en La Habana demostró ser un modelo equivocado que no debe repetirse”, dice la Procuraduría.



Además, el procurador Alejandro Ordóñez le pidió al jefe de Estado poner un plazo exacto para los diálogos de paz y no dejarlo en solo un anuncio.



"La Procuraduría reconoce como una medida de corrección que el presidente dijera que 'hay que ponerle plazos a este proceso', pero se necesita fijar con precisión una fecha límite para que se llegue a un acuerdo con las Farc", enfatiza el procurador en el comunicado.



El Ministerio Público le pide al Gobierno no volver a suspender los bombardeos contra las Farc, pues “deben aprender la lección. No se puede amarrar nunca, nunca más a las Fuerzas Militares”.



La Procuraduría aprovechó para proponer la creación de un ‘pacto para la paz’ por encima de las divisiones políticas, “que permita que lo que se firme con las Farc se cumpla y se pueda cumplir”.