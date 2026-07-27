Gobierno encargó a Javier Pava como gerente del Fondo Adaptación tras denuncias de Angie Rodríguez

El Ministerio de Hacienda designó a Javier Pava, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como gerente encargado del Fondo Adaptación, en reemplazo temporal de Angie Rodríguez, mediante el Decreto 1697 del 27 de julio de 2026.

La decisión se produce luego de que el presidente saliente, Gustavo Petro, solicitara declarar insubsistente a Rodríguez tras las denuncias de presunta corrupción y tráfico de influencias que ella formuló contra exfuncionarios y funcionarios de su gobierno. Sin embargo, Rodríguez legalmente no fue retirada del cargo, ya que permanece en licencia por enfermedad.

El decreto establece que el encargo rige "a partir de la fecha, mientras la doctora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo se encuentra en licencia por enfermedad". La justificación se da en que la gerencia del Fondo Adaptación presenta una vacancia temporal entre el 17 y el 31 de julio de 2026 debido a la incapacidad médica de su titular.

El documento también resalta que “el Fondo Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y el nombramiento de su gerente general corresponde al presidente de la República, al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción”. No obstante, en este caso se trata únicamente de un reemplazo temporal.



Director General Javier Pava // Foto: Pagina web - UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Las denuncias de Angie Rodríguez

El presidente electo Abelardo De La Espriella solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo; al procurador general, Gregorio Eljach, y al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, escuchar el testimonio de Angie Rodríguez por las denuncias de presunta corrupción y tráfico de influencias que ha presentado contra funcionarios del gobierno saliente.

Rodríguez también anunció que interpondrá acciones legales contra el decreto con el que el presidente Petro ordenó trasladar un billón de pesos que estaban destinados a atender la emergencia en La Mojana y prevenir nuevas inundaciones, para destinarlos a acciones relacionadas con el fenómeno de El Niño.

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En sus declaraciones, la directora del Fondo Adaptación señaló directamente a Juliana Guerrero, a quien acusó de haber promovido su salida del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de ejercer influencia sobre entidades del Estado sin ocupar un cargo público.

"Ella pidió mi cabeza, igual que otras mujeres, porque eso es una red", afirmó Rodríguez, quien además aseguró que Guerrero "sin ser funcionaria pública ejercía presión en varias entidades para cobrar, pedir puestos, quitar y poner gente, como ama y señora", declaró a Noticias RCN.

La funcionaria también aseguró que se opuso al nombramiento de Guerrero como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad por considerar que enviaba "un mal mensaje para la juventud".

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Asimismo, dijo que pidió al presidente Petro removerla como delegada del Gobierno ante la Universidad Popular del Cesar, pero, según su versión, el mandatario no atendió esa solicitud.

Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre. Foto: Suministrada El Espectador

Este es el documento: