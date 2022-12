Gobierno enviará mensaje de urgencia al Congreso para tramitar proyectos de paz

Luego de un consejo de ministros en la Casa de Nariño con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el Gobierno Nacional tomó la decisión de enviar por mensaje de urgencia al Congreso de la República los proyectos de paz que no pasaron por la vía fast track.

“Nosotros habíamos elevado una petición a la Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado sobre qué iba a ocurrir con aquellos proyectos que habían sido radicados a través del mecanismo fast track una vez este terminara. Lo que vamos hacer luego es levantar la reserva de ese concepto y vamos a enviar mensajes de urgencia”, explicó el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Dijo que el mensaje de urgencia establece el mecanismo para que esos proyectos se puedan seguir conociendo en comisiones conjuntas de Cámara de Representantes y Senado.

Sostuvo que los proyectos que irán por vía de urgencia son el de ley de sometimiento de bandas criminales, el de tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores de coca, el proyecto de catastro multipropósito, el que modifica la ley orgánica del plan de desarrollo, el que crea la reserva forestal, el de la jurisdicción agraria y el de financiamiento agropecuario y el de innovación agropecuario que ya está en discusión en plenarias.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Las Fuerzas Militares lanzaron el ‘Plan Orus’, con el despliegue de 63 mil uniformados para reforzar la seguridad en las zonas donde hacía presencia las Farc.



-La Fundación Paz y Reconciliación advirtió que en las listas de candidatos al Congreso hay al menos 65 cuestionados, por posibles vínculos con criminales o con escándalos de corrupción.



-Standard & Poor's no solamente redujo su calificación crediticia a Colombia sino también a algunas de las más importantes empresas del país, entre ellas Ecopetrol.



-En el Aeropuerto de Cali las autoridades descubrieron más de 1.500 botellas de licor importado en medio de electrodomésticos y productos de belleza.



-En Venezuela además de la escasa conexión área internacional, ahora se suma que para vuelos internos el 75 % de los aviones NO están aptos para despegar.



-Edwin Cardona a pesar de la sanción de Fifa no se pierde el mundial de Rusia 2018 con la selección Colombia.



-La Personería de Bogotá suspendió a un docente en la localidad de puente Aranda por presunto abuso sexual de una menor de ocho años.



-A una vendedora ambulante la obligaron a abandonar su estación de trabajo por portar una camiseta de Millonarios.