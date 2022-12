Gobierno intentará, vía Congreso, cadena perpetua a asesinos y violadores de niños

En diálogo con BLU Radio, el consejero político de la Presidencia, Jaime Amín, informó que el Gobierno buscará, a través del Congreso de la República, la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad.



“Hay que tener una respuesta integrada que eleve las penas, que es tal vez una reforma constitucional. La sociedad colombiana no puede seguir tolerando estos hechos”, añadió.



Amín añadió que una reforma de esta envergadura implica que el Gobierno no descarte ninguna alternativa, incluido el referendo.



Vea además: Pequeña Génesis fue abusada antes de su asesinato, confirma Medicina Legal



“El tema del referendo no se descarta en la medida en que el presidente busque un acompañamiento popular masivo”, dijo.



El funcionario añadió que el Ministerio de Justicia adelantará prontamente el estudio de la iniciativa para presentarla al Legislativo.



En ese sentido, Amín reveló que la cadena perpetua sería para quienes atenten contra la vida y la integridad de los menores de edad.



Publicidad