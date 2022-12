Gobierno lanzó plan contra reclutamiento de menores

En el lanzamiento del plan ‘Súmate por mi', que busca evitar el reclutamiento de menores, el presidente Iván Duque hizo referencia al reporte de la Fiscalía entregado junio de 2018 sobre este delito, asegurando que la investigación es elogiable porque con testimonios y referencias cuenta quienes han sido reclutadores de menores, con una lista de más de 5000 actores responsables de este delito y más de 4600 víctimas.

“La historia de este país requiere pasar páginas, pero pasarlas bien, y pasarlas bien significa que los máximos responsables tengan la hidalguía de decirle a Colombia que no existe causa alguna, o ideología alguna para justificar un reclutamiento, un acto terrorista”, dijo el presidente.

Publicidad

En ese sentido, el jefe de estado dijo que hacía un llamado respetuoso a la Justicia Especial para la Paz porque con estas piezas de información no es necesario hacer mucha investigación detallada, porque se trata de información disponible de hechos que se vieron por años ante los ojos del mundo. Dijo que el país reclama que este tribunal proceda con celeridad.

“Lo que no podemos permitir como nación cuando hemos visto por décadas a los niños portando fusiles al servicio de causas criminales, que quienes ordenaron, facultaron, permitieron y se jactaron de esas prácticas ahora pretendan decir que no fue así, que no ocurrió. Aquí no nos olvidamos de esas palabras tenebrosas de Jacobo Arenas en los manuales de Marquetalia, donde invitaba a las tal mal llamadas escuelas revolucionarias que no eran otra cosa que el lavado de cerebro de la niñez para servir de instrumento de la criminalidad”, dijo Duque.

El presidente también citó los testimonios de las mujeres de la Corporación Rosa Blanca asegurando que frente a esos relatos no puede haber duda y que se necesita reparación real con bienes; más cuando la Fiscalía ha reflejado que no hay una entrega total de esos bienes.

“Este no es un llamado a ninguna contienda ideológica porque lo que estoy diciendo es la defensa irrestricta de nuestra constitución… Enfrentar este delito no es ninguna ideologización, es un deber de todos”, mencionó el primer mandatario.

Publicidad

La consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que este programa busca fortalecer los entornos para los niños y facilitar los canales de denuncia de actos como la violencia física, sexual, el reclutamiento o utilización de menores.

El plan ‘Súmate por mi' espera llegar a los 200 territorios donde hay mayor riesgo de reclutamiento, 6 departamentos y ciudades como Medellín, Bogotá, Soacha, Cartagena, alcanzando a 5 millones de menores de edad. La consejera Gutiérrez aseguró que lastimosamente el reclutamiento sí se ha dado en Colombia, no se puede negar y que sigue vigente, citó un estudio de la Universidad Sergio Arboleda de cómo el reclutamiento creció de manera importante en los años 90, y sigue pasando.

Publicidad

La consejera entregó las siguientes cifras: El 2012 la ONU reportó 300 casos de reclutamiento y utilización en 23 departamentos de los 32 departamentos. En 2012 el ICBF documentó 188 menores desvinculados de las FARC, 37 del ELN, 34 de las AUC y 4 del EPL.

Nancy Patricia Gutiérrez mencionó que en el 2019, la ONU indicó que 672 adolescentes entre los 13 y los 17 años fueron reclutados entre julio de 2016 y diciembre de 2019 por el ELN, disidentes de las FARC, autodefensas gaitanistas, EPL y los Caparros.

Por su parte la directora del ICBF, Lina Arbeláez, indicó que entre 2016 y hasta hoy existe un registro de 917 menores desvinculados y las Fuerzas Militares reportan entre 2018 y 2020 un total de 539 menores recuperados. Indicó que en total han sido desvinculados de grupos subversivos 6840 niños, niñas y adolescentes de los cuales el 70% son hombres y 30% mujeres. De estos menores el 57% fueron reclutados por las FARC y el 20% por el ELN.

Publicidad