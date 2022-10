Gobierno modificó las coordenadas de 9 zonas veredales de las Farc

A través de un decreto, el Gobierno Nacional modificó las coordenadas de las zonas veredales transitorias de normalización ubicadas, temporalmente, en los siguientes departamentos:



-Departamento del Meta - Municipio La Macarena - Vereda Yari



-Departamento del Tolima - Municipio de Icononzo - Vereda La Fila



-Departamento del Guaviare - Municipio de san José del Guaviare - Vereda Las Colinas



-Departamento del Caquetá -Municipio La Montañita ­ - Vereda Agua Bonita



-Departamento del Cesar - Municipios entre La Paz y Manaure - Vereda San José del Oriente



-Departamento de Arauca - Municipio Arauquita - Vereda Filipinas



-Departamento de Antioquia - Municipios entre Remedios y Segovia - Vereda Carrizal



-Departamento del Tolima - Municipio de Planadas ­Vereda El Oso



-Departamento del Chocó - entre los Municipios de Carmen del Darién y Río Sucio - Vereda Caracolí, Corregimiento Brisas y vereda La Florida



En el decreto se aclara que la información sobre las nuevas coordenadas es reservada.



BLU Radio habló con Carlos Córdoba, el gerente de las zonas veredales, quien explicó que se hicieron "ajustes menores" en las delimitaciones que no alteran el proceso de desmovilización de las Farc.



"Son cosas tan sencillas como que ya en el terreno se verifica que es mejor que este camino, que va de una vereda a otra, no quede dentro de un lado sino del otro lado. Son cosas de la práctica que hemos identificado cuando vamos a hacer el trabajo y que nos ayuda a hacer mejor el trabajo", dijo.



También se derogó el decreto que creó la zona transitoria en el departamento de Caquetá - Municipio Cartagena del Chairá - Vereda La Esperanza.



"A comienzos del año las Farc solicitaron al Gobierno que ya no se necesitaría la zona de la Esperanza, en Cartagena del Chairá, y entonces había un decreto que había que derogar", explicó Córdoba.



Agregó que, según información entregada hasta este lunes, el cronograma de dejación de armas se mantiene y las Naciones Unidas inician la recepción en marzo.