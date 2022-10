Gobierno no descarta que presentación de reforma tributaria sea aplazada

Según el jefe de la cartera económica, ya recibieron la propuesta final de la comisión de expertos y ahora la idea es comenzar a socializarla con los diferentes sectores económicos del país. (Aquí: IVA y más impuestos son propuestas, no han sido estudiadas ni aceptadas: Santos ).



“También es importante escuchar la reacción de los gremios, la sociedad civil, los sectores políticos (…) el Gobierno estudiará las propuestas y se formará su propia opinión”, explicó.



En ese sentido, al ser cuestionado directamente de si la presentación de la reforma tributaria se aplazará, respondió:



“Hay que evaluar todo eso, hay que estudiar las propuestas, no son de poca monta, no es una cosa fácil, cuando la opinión pública y los expertos se lean el documento de la comisión van a ver que es algo muy ambicioso, hay que estudiarlo, me interesa mucho ver la opinión que tiene el consejo gremial, irse formando la opinión de otros sectores”, dijo el ministro Cárdenas.



“No le puedo poner en este momento una fecha de cuánto tiempo nos vamos a demorar surtiendo ese proceso (debatiendo la reforma tributaria con los diferentes sectores)”, finalizó.



Cabe recordar que se tenía planeado que en la tarde del lunes el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentara oficialmente al presidente Juan Manuel Santos y al resto del gabinete el polémico informe de la Comisión de Expertos que contiene una serie de recomendaciones para la elaboración de la Reforma Tributaria Estructural que busca presentar el gobierno este año ante el Congreso.



Sin embargo, el jefe de Estado ordenó cancelar la socialización de estas propuestas durante el consejo de ministros y darle prioridad al tema de proyecto de carreteras de cuarta generación.