Gobierno pide trámite de urgencia a ley con recursos para la reconstrucción y El Niño

El Gobierno nacional acaba de radicar un mensaje de urgencia para que el Congreso acelere el trámite del proyecto con el que quiere evitar un apagón financiero y otorgar más recursos al Fondo Milagro para la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

"El Gobierno nacional, en uso de la facultad que le otorga el artículo 163 de la Constitución Política, y los artículos 183 y 191 de la Ley 5 de 1992, solicita al Honorable Congreso de la República atender el mensaje de urgencia e insistencia para el trámite de esta iniciativa”, dice el documento enviado al Congreso y firmado por el presidente Abelardo De La Espriella.

El presidente, Abelardo De La Espriella, en su intervención en el Aeropuerto Internacional Los Garzones de Montería. Presidencia. Captura de pantalla.

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Es importante recordar que lo que el Gobierno busca es adicionar 2,7 billones de pesos al presupuesto para incluirlos en el Fondo Milagro, esa instancia que articula recursos públicos y privados para avanzar en la reconstrucción tras el terremoto. Esos 2,7 billones se obtendrán del plan de amnistía de impuestos que fue una de las medidas de emergencia por el sismo, el cual contempla, entre otras cosas, una reducción en sanciones para contribuyentes que se pongan al día y tasa de interés reducida del 4,5 % anual para deudas en mora anteriores al 10 de agosto de 2026.

Además, se contempla trasladar 1,2 billones de pesos para el Fondo Empresarial de la Superservicios y así la empresa Air-e podrá pagar deudas.



"Los recursos deben encontrarse disponibles antes de que se materialice el período de mayor exigencia para el sistema eléctrico asociado al fenómeno de El Niño 2026-2027. La prolongación del trámite legislativo ordinario reduciría la capacidad preventiva de la medida, pues permitiría que continúe acumulándose la cartera con los agentes del Mercado de Energía Mayorista y que el deterioro de su liquidez coincida con un período de mayor presión sobre la generación térmica y el abastecimiento de combustibles", se lee en el documento.