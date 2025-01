Gobierno planea sacar a ISA de Medellín y llevársela para Cartagena

El Gobierno nacional está planeando llevar el domicilio oficial de ISA de Medellín a Cartagena y la decisión será considerada en la próxima asamblea de accionistas de la compañía que tendrá lugar, por ley, en los primeros tres meses de este 2025.

La justificación oficial de la medida tiene que ver con el hecho de que el futuro de la compañía ya no va a estar centrado en la operación de hidroeléctricas sino en las energías renovables no convencionales como la energía solar y la energía eólica y, en ese contexto, tiene más sentido que el eje de los negocios sea en Cartagena y no en Medellín, según información conocida por Blu Radio.

Sin embargo, la noticia se da en un contexto en el que el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente ha enfrentado toda clase de dificultades.

Aunque Carrillo fue anunciado oficialmente como presidente a finales de agosto, hoy, casi 5 meses después, no ha podido ejercer como representante legal de la compañía y su firma no puede comprometer a la empresa en contratos. Esto porque la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia analiza un recurso legal contra el acto de inscripción de Carrillo como representante legal y aún no hay un pronunciamiento de fondo sobre el caso, según muestra el expediente de la compañía en la Cámara de Comercio.

El objetivo es entonces que ISA llegue a la Cámara de Comercio de Cartagena, lo que requiere, legalmente, que la compañía tenga al menos una oficina fija en esa ciudad.

La decisión cuenta con el respaldo del Gobierno nacional, quien ejerce el control de la compañía a través del grupo Ecopetrol con el 51.4 % de las acciones. El segundo accionista en importancia es EPM con el 7.92 % de las acciones, y le siguen los fondos de pensiones moderados de Porvenir y Protección.