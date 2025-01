Versión de Santoyo ante JEP sobre interceptaciones de Gaula en Medellín; habla de Naranjo

La JEP citó al general en retiro Mauricio Santoyo a diferentes audiencias para que entregue información sobre los casos por los cuales ha sido procesado. Santoyo ha sido vinculado a los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa y fue condenado en Estados Unidos por sus alianzas con el paramilitarismo.

En las últimas horas, Santoyo hizo llegar a la JEP un documento en el que hace su aporte a la verdad frente a los hechos por los cuales ha sido investigado, teniendo en cuenta que esa jurisdicción evalúa una solicitud de las víctimas para expulsar a Santoyo, pues consideran que no ha entregado información relevante.

Es importante recordar que Santoyo cumplió varios roles en la Policía Nacional, pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.

Blu Radio conoció en primicia el documento entregado por Santoyo a la JEP, allí se refiere a la sala de grabaciones del Gaula y a las interceptaciones telefónicas. En su aporte a la verdad el general aseguró que la sala de interceptaciones del Gaula en Medellín era utilizada por la Dirección de Inteligencia de la Policía, Dipol, y la Dirección de Policía Judicial, Dijin, que tienen su sede en Bogotá, pero que desarrollan sus labores en todo el territorio nacional.

Dicha sala contaba con un jefe y con varios analistas. En el mismo sentido Santoyo dicen su relato que en el año 1998 el general (r) óscar Naranjo lo llamó para decirle que iba a enviar un personal a realizar labores de inteligencia, entre ellos llegó el teniente Edward García, de quien, según dice Santoyo, se enteró posteriormente que tenía vínculos con el paramilitarismo.

"En este punto hago referencia respecto de que, para el año 1998 más o menos me llama el director de inteligencia de la Policía Nacional, Dipol, de la época, el coronel óscar Naranjo y me manifestó que enviaba un personal en comisión a Medellín a adelantar unas actividades de inteligencia y solicitaba que se les facilitara la sala de grabaciones para el desarrollo de estas labores; fue así como se presentó el teniente García Edward junta con dos o tres analistas no recuerdo exactamente; llame al jefe de la sala de grabaciones y le manifesté que les prestara toda la colaboración que requirieran para el desarrollo de las misiones que fueran a cumplir; si no me falla la memoria, cuando en diciembre de 1999 dejé de ser comandante del Gaula, todavía permanecían allí", dijo a la JEP el General Santoyo.

Publicidad

Sobre el teniente García dice que "Para la época pertenecía a la Dirección de Inteligencia, Dipol, es uno de los oficiales de la Policía a los cuales me he referido en anteriores ocasiones como uno de los funcionarios de quienes me entere de que tenía vínculos con las autodefensas y con otras organizaciones criminales".

Advirtió además que a él no le entregaban información de esas investigaciones que se adelantaban.

Publicidad

"Como comandante del Gaula, nunca se me informaba, ni tenía conocimiento del contenido de las investigaciones que adelantaban, ni de las labores de inteligencia que desarrollaban, ni de las interceptaciones telefónicas que hacían agentes de otras direcciones o unidades policiales, pues siempre se trabajaba de una forma totalmente compartimentada, es decir, que cada unidad responde a sus propias misiones de trabajo sin tener que informar a aquellos que no son jerárquicamente superiores o que no pertenecen a la misma dirección o unidad policial. Lo único que hacía el Gaula era facilitar la sala de grabaciones para que ellos desarrollaran su actividad.", agregó Santoyo.

En el mismo sentido, se refirió a las versiones de algunos exmiembros de las Autodefensas, según las cuales Santoyo tenía alianzas con el paramilitarismo. En este punto, asegura que esas declaraciones no son ciertas y que demostrará las imprecisiones y falsedades de dichas afirmaciones.

Publicidad

Sobre las desapariciones de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, dice que en ese momento él ya no se encontraba en el Gaula de Medellín, pues el comandante para la época era el teniente coronel Germán Eduardo Flórez Sánchez. Es por esto que Santoyo advierte que no aceptará responsabilidad en dichos casos.

Posteriormente, el general en retiro aporta el nombre de algunos oficiales que, según él, habrían tenido vínculos con el paramilitarismo.

Publicidad

"He aportado a la verdad manifestando el nombre de algunos oficiales de la Policía y un suboficial de quienes tuve conocimiento tenían relación con grupos de autodefensas y otros sectores delincuenciales. Los cuales relaciono a continuación: teniente coronel Danilo González Gil, mayor Byron Ordóñez Portilla, capitán Edward García Arboleda, sargento José Gerlein García Galeano", se lee en el documento entregado a la JEP.

Incluso advierte que el coronel Danilo González le comentó personalmente sobre sus vínculos con las Autodefensas, asegurando que se dieron cuando hizo parte del Bloque de Búsqueda, e incluso advirtió que González le había dicho que la información que le entregaban las Autodefensas había sido utilizado por la Policía para realizar operaciones contra capos del narcotráfico.

Publicidad

"Me enteré de la relación de mi coronel Danilo González con las autodefensas porque él mismo me lo comentó; desde que recibí a finales de julio de 1996 el Gaula de Medellín; él se encontraba trabajando, no recuerdo, si era el comandante del Gaula de Bogotá o trabajaba con el Zar antisecuestro; me manifestó que tenía informantes que conseguían muy buena información, que él cuando estuvo en el bloque de búsqueda de lucha contra Pablo Escobar había conocido a Fidel Castaño, Carlos Castaño, alias Don Berna y a otras personas que eran informantes y que conocía mucha gente que tenía muy buena información.

De esta relación me entero porque él mismo me lo comenta, por boca de él mismo, me manifestó que se entrevistaba con frecuencia con ellos y además recuerdo que me dijo que ellos eran quienes les habían dado la información para el procedimiento que realizó la policía contra alias Chepe Santacruz", dijo a los magistrados el general (r) Santoyo.

Publicidad

Por último, le pide a la JEP que se tengan en cuenta estos aportes a la verdad, pero reitera que hará uso de su derecho fundamental a no autoincriminarse y a exigirle al estado Colombiano que le permita defenderse con todas las garantías.



Respuesta del general (r) Óscar Naranjo

Blu Radio contactó al general (r) óscar Naranjo para obtener su respuesta frente a lo dicho por Santoyo, quien aclaró que todas las operaciones que él ordenó y desarrolló se hicieron en el marco de la legalidad y que el teniente García será quien explique a la JEP los objetivos de las operaciones que se le ordenaron en su momento.