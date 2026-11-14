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Gobierno presenta al Congreso las bases del Plan Nacional Desarrollo

La entrega de las bases también se realiza ante el Consejo Nacional de Planeación, instancia que cumple un papel de participación y deliberación en la construcción del Plan.

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Gobierno presenta al Congreso las bases del Plan Nacional Desarrollo //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

El Gobierno nacional entregó formalmente al Congreso de la República las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, documento que traza la hoja de ruta de la administración del presidente Abelardo de la Espriella para los próximos cuatro años.

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La radicación ante el Senado y la Cámara de Representantes busca abrir un primer espacio de estudio y discusión antes de que el Ejecutivo presente el proyecto de ley con su articulado, previsto para el próximo 7 de febrero.

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Durante la entrega, Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación, señaló que el Gobierno espera que los congresistas examinen con rigor las bases y que el proceso permita construir una relación de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Según explicó, la intención es avanzar de manera conjunta en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, de modo que el debate sobre sus prioridades y propuestas comience antes de la presentación formal del articulado.

La propuesta gubernamental está organizada en siete ejes programáticos, orientados, según Buitrago, a recuperar la confianza, reactivar la inversión, cerrar brechas sociales y fortalecer la seguridad en el país. Estos objetivos constituyen los principales propósitos anunciados por el Ejecutivo para orientar las políticas públicas, las decisiones de inversión y las acciones institucionales durante el periodo 2026-2030.

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La entrega de las bases también se realiza ante el Consejo Nacional de Planeación, instancia que cumple un papel de participación y deliberación en la construcción del Plan. Su intervención permitirá recoger observaciones y recomendaciones de distintos sectores de la sociedad, que deberán ser consideradas dentro del proceso de formulación.

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Lo que sigue será, por tanto, una etapa de revisión, discusión y participación institucional. El Congreso tendrá la oportunidad de estudiar anticipadamente los lineamientos del Gobierno, mientras el Consejo Nacional de Planeación y otros espacios de participación podrán aportar sus consideraciones. Posteriormente, con la presentación del articulado el 7 de febrero, comenzará la discusión legislativa del proyecto de ley.

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