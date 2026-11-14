Gobierno presenta al Congreso las bases del Plan Nacional Desarrollo //

El Gobierno nacional entregó formalmente al Congreso de la República las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, documento que traza la hoja de ruta de la administración del presidente Abelardo de la Espriella para los próximos cuatro años.

La radicación ante el Senado y la Cámara de Representantes busca abrir un primer espacio de estudio y discusión antes de que el Ejecutivo presente el proyecto de ley con su articulado, previsto para el próximo 7 de febrero.

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Durante la entrega, Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación, señaló que el Gobierno espera que los congresistas examinen con rigor las bases y que el proceso permita construir una relación de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Según explicó, la intención es avanzar de manera conjunta en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, de modo que el debate sobre sus prioridades y propuestas comience antes de la presentación formal del articulado.



La propuesta gubernamental está organizada en siete ejes programáticos, orientados, según Buitrago, a recuperar la confianza, reactivar la inversión, cerrar brechas sociales y fortalecer la seguridad en el país. Estos objetivos constituyen los principales propósitos anunciados por el Ejecutivo para orientar las políticas públicas, las decisiones de inversión y las acciones institucionales durante el periodo 2026-2030.

La entrega de las bases también se realiza ante el Consejo Nacional de Planeación, instancia que cumple un papel de participación y deliberación en la construcción del Plan. Su intervención permitirá recoger observaciones y recomendaciones de distintos sectores de la sociedad, que deberán ser consideradas dentro del proceso de formulación.

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Lo que sigue será, por tanto, una etapa de revisión, discusión y participación institucional. El Congreso tendrá la oportunidad de estudiar anticipadamente los lineamientos del Gobierno, mientras el Consejo Nacional de Planeación y otros espacios de participación podrán aportar sus consideraciones. Posteriormente, con la presentación del articulado el 7 de febrero, comenzará la discusión legislativa del proyecto de ley.