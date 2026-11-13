Ofrecen $20 millones para esclarecer el crimen de Alejandra Ramírez en la Catedral de Villavicencio

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el homicidio de Alejandra Ramírez, de 31 años, quien fue víctima de un ataque sicarial cuando se encontraba en la oficina parroquial de la Catedral de Villavicencio, ubicada en pleno centro de la capital del Meta.

Entre los elementos materiales de prueba se encuentran los registros de las cámaras de seguridad, que captaron el momento del ataque, y la motocicleta en la que huyeron el homicida y otra persona. Estos elementos se han convertido en algunas de las principales evidencias para identificar y dar con el paradero de los responsables.

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Frente a este hecho, que ha generado consternación en la ciudad, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que permita esclarecer el crimen y conducir a la captura de los autores.

Así lo confirmó el coronel Elkin Corredor, comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, quien señaló que se adelantan las labores investigativas para avanzar en la identificación de los responsables y que la información recibida será manejada con absoluta reserva.



Alejandra Ramírez era la pareja sentimental del concejal de Villavicencio, Armando Baquero, quien, mediante un comunicado público, agradeció los mensajes de solidaridad y solicitó a las autoridades celeridad en las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y lograr la identificación y captura de quienes estarían detrás de este hecho violento.