Gobierno presentó plan para cultivar un millón de hectáreas

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia presentó un plan para los próximos tres años que ampliará las áreas de cultivo del país en un millón de hectáreas con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de toda la población y reducir el alto gasto en las importaciones.





El propósito del plan "Colombia Siembra" es "poner orden a la actividad agropecuaria" con una inversión de 1,6 billones de pesos (unos 515 millones de dólares) para empoderar a los agricultores del país, quienes en su amplia mayoría (83 %) "nunca han tenido acceso a maquinaria ni a infraestructura", señaló el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.



"Competimos con sembradoras de alta precisión que van dirigidas por satélite y nosotros mientras tanto en la época del machete y en la época de la guadaña", expresó en el acto de presentación que tuvo lugar en Santa Marta, ciudad ubicada sobre el Caribe colombiano.



El plan prevé centrar sus esfuerzos en la siembra de maíz, soja y cebada, ya que "esos tres productos representan el 70 % del total de toneladas que hoy se importan a Colombia".



"Estamos importando 10 millones de toneladas de productos alimenticios que una gran parte de ellos podríamos producir en el país", destacó el ministro.



Según datos del Ministerio de Agricultura, Colombia importa 170 millones de dólares mensuales de cereales traídos directamente de los estados Indiana y Minnesota (EE.UU.); 45 millones de dólares en frutas y verduras y otros 40 en aceites y grasas de diferente origen.



"Hoy nuestro menú es internacional pero la pobreza en el sector rural es 'Made in Colombia' y eso no puede seguir ocurriendo", alertó.



Por otro lado, el ministro supeditó el éxito del proceso de paz que mantiene el Gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC desde hace casi tres años y que a más tardar terminará el próximo mes de marzo, al renacer del campo colombiano.



"Mientras los niveles de pobreza en el campo sigan como hoy la semilla de la paz difícilmente podrá germinar en un campo lleno de pobreza", manifestó.



De manera complementaria, en estos tres próximos años el Gobierno quiere posicionar en el exterior un nuevo producto que alcance los niveles de éxito de otras materias primas agrícolas colombianas.



Según el ministro, "hay opciones distintas como la carne, el aguacate o el cacao, que pueden tener un peso específico tan importante como el del banano, el café y las flores".



Otro de las aristas de "Colombia Siembra" es orientar correctamente los productos que se siembren en las 26,5 millones de hectáreas inactivas "que tienen una vocación" para su explotación porque en estos momentos "hay más de un millón de hectáreas que están sembradas en el lugar equivocado", dijo Iragorri.



El ministro mencionó las 33,8 millones de hectáreas en propiedad de comunidades indígenas, de las cuales solo el 12 % está en actividad de producción.



"Este no es el programa del Ministerio de Agricultura, es el programa de todo el sector agropecuario del país, desde los productores hasta la persona que llega al supermercado", concluyó Iragorri. EFE