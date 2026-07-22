Gobierno reglamenta la Ley de protección de menores en internet: estas son las nuevas reglas

A través del decreto 0769 del 16 de julio de 2026, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC) y del Ministerio de Educación Nacional, expidieron la regulación de la Ley 2489 de 2025 y fija las reglas para promover entornos digitales seguros para niños, niñas y adolescentes.

La norma establece obligaciones para las plataformas digitales y los prestadores de servicios en internet con el propósito de reducir los riesgos asociados al uso de redes sociales, aplicaciones y otros servicios digitales.

Menores de edad-uso de redes sociales. Fotografía tomada de magnific.

Entre las medidas técnicas más destacadas que deberán implementar las empresas se encuentran:

Verificación de edad: Implementación de mecanismos proporcionales al riesgo para asegurar que los menores accedan a contenidos adecuados

Implementación de mecanismos proporcionales al riesgo para asegurar que los menores accedan a contenidos adecuados Bloqueo y reporte inmediato: Obligación de eliminar y denunciar ante las autoridades cualquier material relacionado con la explotación o el abuso sexual infantil

Obligación de eliminar y denunciar ante las autoridades cualquier material relacionado con la explotación o el abuso sexual infantil Herramientas de control parental: Oferta de soluciones técnicas flexibles que permitan a los padres ajustar los niveles de restricción según la autonomía progresiva y la edad de sus hijos.

Sin embargo, el decreto aclara que estas acciones no podrán traducirse en censura previa, monitoreo generalizado de contenidos ni afectar el cifrado de extremo a extremo o la privacidad de las comunicaciones.



Niños y redes sociales Foto: ChatGPT

El decreto también fortalece la coordinación entre entidades del Estado, asigna responsabilidades al Ministerio TIC y promueve campañas de alfabetización y educación digital dirigidas a familias, docentes y estudiantes, con el fin de fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías.

El Ministerio de Educación Nacional diseñará y administrará un Repositorio de Buenas Prácticas que estará alojado en el Portal Colombia Aprende. Este espacio virtual ofrecerá recursos didácticos y guías para que docentes, padres y menores desarrollen competencias en alfabetización mediática y digital

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Asimismo, las instituciones educativas del país deberán actualizar obligatoriamente sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y Manuales de Convivencia para incluir protocolos de prevención frente a riesgos digitales como el ciberbullying y exposición a contenidos nocivos.

La reglamentación desarrolla la Ley 2489 de 2025 bajo el principio del interés superior del menor y recoge estándares previstos en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa colombiana de protección de datos personales.

Con estas disposiciones, el Gobierno busca que el entorno digital ofrezca mayores garantías de seguridad, privacidad y protección para la población infantil y adolescente.