Gobierno retira del servicio activo a diez altos oficiales de unidades especializadas del Ejército

Los oficiales contaban con más de 25 años de servicio en unidades especializadas, principalmente de Aviación e Ingenieros Militares, que desempeñaban funciones operativas y de apoyo logístico.

La decisión fue tomada por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares y adoptada a solicitud del comandante del Ejército Nacional.

Entre los oficiales retirados figuran los tenientes coroneles Hugo Harvey Castro Aponte, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Combustibles de Aviación de la Dirección de Aviación del Ejército; Carlos Andrés Colmenares Vélez, piloto de helicópteros Mi-17 con experiencia en transporte táctico y evacuación aeromédica; Miguel Ángel Malagón Páez, piloto de helicópteros Black Hawk especializado en operaciones de rescate y apoyo aéreo.

Los tenientes coroneles Luis Jesús León Mayorga y Ronald Alexander Garrido Cruz, oficiales de Ingenieros Militares; además de los tenientes coroneles William Bedoya Moreno, Miguel Alejandro Caro Martínez, Juan Harvey Camargo Chinchilla, Manuel Dionicio Agudelo Rojas y Javier Mauricio Morales Quijano.



Entre los oficiales retirados está el teniente coronel Miguel Ángel Malagón Páez, piloto de helicópteros Black Hawk, reconocido dentro del Ejército por una misión de rescate realizada en Belén de los Andaquíes (Caquetá) en 2014.

Durante la evacuación de un soldado herido en medio de un enfrentamiento con las extintas Farc,, el entonces Capitán recibió un disparo que destruyó parte de su brazo izquierdo, lesión de la que se recuperó tras ocho cirugías y dos años y medio de rehabilitación para volver a pilotar. Más adelante asumió funciones como investigador de accidentes aéreos operacionales del Ejército Nacional.