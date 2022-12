Gobierno retirará fuero para el vicepresidente en reforma Equilibrio de Poderes

de Poderes.



“El propio vicepresidente quiere poner sobre la mesa esa discusión para mostrar adicionalmente de qué manera todos los demás servidores públicos no podemos tener ese privilegio que es el del juicio político”, indicó. (Lea también: Cámara convocó audiencia urgente para evaluar futuro de equilibrio de poderes )



Sobre la polémica por la decisión de pedir una Constituyente para reformar la Justicia en el país el ministro aseguró que “el Gobierno está presto y lo ha esta siempre para dialogar con las altas cortes para disipar cualquier dudas sobre el alcance de Equilibrio de Poderes”.



Al respecto Martínez explicó que una cosa es la solicitud que hacen las Farc, a lo que el Gobierno ha insistido que esa no es la manera de refrendar los diálogos, y otra es el planteamiento que hicieron los magistrados. (Lea también: Asamblea Constituyente hoy no está en la agenda del Gobierno: MinInterior )



“La asamblea que se propuso por la comisión interinstitucional es una asamblea de última instancia a las frustraciones que ha tenido el país sobre una gran reforma judicial”, indicó.