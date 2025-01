Gobierno revisará decretos de conmoción interior en consejo de ministros

El presidente Gustavo Petro anunció que siguen revisando los decretos reglamentarios deconmoción interior y que van a evaluarlos en un consejo de ministros que se realizará en Catam. “Los otros decretos, que vamos a estudiar, algunos no me han gustado, otros si, para que aquí haya un plan Marshall social para que el Catatumbo después de este gobierno pueda decir que la región cambió”.

El Gobierno nacional evalúa 13 decretos reglamentarios que dictaran las medidas que cada sector tomará para recuperar el control del Catatumbo. Entre estas medidas se contemplan nuevos impuestos para financiar las inversiones de carácter social en la región. El presidente Gustavo Petro precisamente llegó hasta Ocaña para adelantar un consejo de paz y seguridad con la cúpula, evaluar la situación actual y ultimar detalles de estos documentos que serán publicados en las próximas horas. Desde allí, el mandatario se refirió al accionar criminal del ELN.

"También invito a la gente del ELN, cuando se vaya la fuerza extranjera o la destruyamos. Aquí va el estado a controlar la frontera. Esto ha sido un problema eterno. La cúpula militar no va a reprimir a la población, esto no es Uribe y no es la comuna 13. No vamos a interferir teléfonos o encarcelar civiles inocentes, o hacer toques de queda. La paz comienza por que el territorio sea democrático y la gente libre. El ELN está acabando la libertad y nosotros tenemos que emancipar", dijo.

“Estos decretos de conmoción interior es lo que queremos hacer: financiar el ejército, las otras armas aquí porque el estado de Colombia se respeta. El paramilitarismo del ELN se erradica o acaba con Venezuela y con Colombia y se vuelve la excusa de la invasión. Nosotros queremos paz, no queremos ni estamos cazando guerra con nadie y para ser respetados necesitamos las armas del pueblo. Ojalá no disparen Los otros decretos de conmoción interior que vamos a estudiar, algunos no me han gustado otros sí”, agregó.