Gobierno revoca gestoría de paz del exparamilitar Salvatore Mancuso

El Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella decidió revocar la designación de gestor de paz del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

“Retirar la designación como gestor de paz al exmiembro de las Autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia señor Salvatore Mancuso Gómez”, se lee en la resolución firmada por De La Espriella.

Salvatore Mancuso Foto: Presidencia

Es importante recordar que Mancuso había sido designado gestor de paz durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. En ese momento, el exmandatario había dicho que el proceso de Ralito que se adelantó con las Autodefensas no tuvo un cierre porque las víctimas no conocían la verdad y que por eso era importante avanzar hacia una conclusión de dicho proceso.

“Que en el marco de una serie de reuniones realizadas entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y exmiembros de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2022 y corrido del año 2023 se acordó el desarrollo de mesas técnicas. En ese contexto, el señor Salvatore Mancuso Gómez manifestó, el 30 de octubre de 2022, su voluntad para aportar verdad sobre el conflicto armado colombiano. De igual forma, mediante comunicación pública del 24 de julio de 2023, reiteró su compromiso de contribuir con la agenda de paz total y su disposición para cumplir con las tareas asignadas como gestor de paz”, señala la resolución.



Junto a Salvatore Mancuso fueron designados gestores de paz varios exjefes paramilitares como Hernán Giraldo, Jorge 40 y ‘Macaco’.