Gobierno Santos quería desmembrar galeón San José, ahí había un negocito: Camilo Gómez

El proceso de extracción del galeón San José ha tomado un ritmo y un camino diferente al que se había fijado en el Gobierno pasado. En entrevista con BLU Radio, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, criticó la estrategia de la administración Santos que, según él, iba en contra de la protección del patrimonio cultural e histórico del país y dijo cuáles son las opciones que analiza el Gobierno para pagar la extracción del Galeón.

En entrevista con el diario El Espectador, la exministra de Cultura Mariana Garcés calificó de “populista” la decisión del Gobierno, anunciada por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.

“Es populista y evidencia desconocimiento total del proceso científico diseñado”, expresó Garcés.

Camilo Gómez le responde a Garcés que la falta de conocimiento sobre el proceso queda demostrada en el procedimiento planteado por ella, que dejó de lado a la Armada Nacional en tan importante cuestión y que, además, no tiene en cuenta que el galeón San José debe tratarse como una unidad y no como piezas sueltas de distinto valor, con las que esperaban pagar el procedimiento a privados.

“Hablar de pagar con partes de las piezas es un absurdo porque es desmembrar el galeón, es dividir lo que debe ser una unidad en su totalidad. El galeón San José no es un montón de piezas sueltas, es una colección constitucionalmente protegida, es un grupo de elementos que muestran la ruta de la historia y la cultura colombiana. Desmembrarlo, despedazarlo como quería la ministra Garcés y el presidente Santos, es francamente inconcebible. Ahí había un negocito importante. Eso es inaceptable, nuestra función es proteger el patrimonio económico, pero también el cultural y el histórico”, indicó Gómez.

BLU Radio le preguntó qué responde a Garcés, que afirmó que el actual Gobierno no hizo un intercambio de información sobre el proceso jurídico que se adelantaba.

“Yo le preguntaría a la ministra Garcés por qué no se hizo, pues ella era la que estaba a cargo, a la Armada Nacional, por ejemplo, la sacaron del paseo, como se dice popularmente. La Armada perdió el contacto, no estuvo al tanto de los pagos a seguir cuando la Dimar es la entidad que debería estar junto con el Icanh al tanto de todos los temas tecnológicos, porque no se trata del galeón San José, sino de todo el grupo de galeones y otro tipo de hallazgos que se pueden dar, me parece que ahí, la ministra Garcés nuevamente se equivoca”, manifestó Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Las opciones que analiza el Gobierno para pagar la extracción del galeón

Sobre las opciones de pago para la extracción del GGleón, Gómez sostuvo que la cifra de 70 millones de dólares no es la final, deja abierta la puerta para que se defina una nueva cifra de costos de extracción.

“Lo primero es que no hay una definición completa de los costos aún, eso es parte de la discusión que estamos adelantando con la empresa. Lo segundo es que, sin duda alguna, Colombia tiene que contar con aportes de particulares en ese sentido, tenemos que tener tecnologías y empresas que sepan de la materia, es un rescate arqueológico muy difícil por la profundidad y las condiciones en que se encuentra. Es la primera vez que se va a intentar un rescate a esa profundidad”, indicó el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El Gobierno reconoce que no cuenta con la tecnología necesaria para la extracción y que por eso la opción más probable es continuar con el proceso adelantado con Maritime Archaeological Consultants, pero dejando claro que jamás se pagará con parte del galeón.

“Es muy posible que todo continúe con ellos porque es un proceso contractual que ya estaba muy avanzado. Colombia no tiene la tecnología, pero tiene la voluntad de hacerlo, el originador de la APP ha manifestado su plena disposición a modificar las condiciones a las que originalmente fue pactado el tema para no recibir el pago en especie, sino buscar otras fuentes de financiamiento. Es más, durante el Gobierno pasado el originador le insistió al Gobierno Sangos que no le pagara en especie, pero esa administración insistió el pagar con piezas del rescate, en entregar partes de nuestra historia”, dijo Gómez.

Sobre los tiempos para definir la nueva estrategia, Gómez puntualizó que espera que sea lo más pronto posible. Deja abierta la posibilidad también de que se inviertan recursos estatales en la extracción, es una de las opciones analizadas.

“Esperemos que se defina lo más pronto posible, no me puedo comprometer con fechas, pero con el ánimo de evitar riesgos jurídicos y prevenir el daño antijurídico estamos haciéndolo con el mayor detalle y cuidado. Hay distintas opciones. Por ejemplo, con la cesión de los derechos fílmicos del rescate, con mayor tiempo en la explotación del museo, con aportes de entidades internacionales, aquí hay que ponerle imaginación al tema y si hay que gastarse una plata, pues se gasta también”, expresó.

Finalmente, el funcionario sostuvo que el galeón tiene un parte importante en Colombia.

“En el galeón San José no hay un montón de piedras de oro y de plata, sino hay una parte de la historia, no solamente de Colombia sino de España y del continente europeo. Creo que hay unos valores culturales que no importa su valor económico, sino el valor de su historia y lo que transmiten en la formación de Colombia”.

