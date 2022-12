Gobierno y Farc deben mantener las negociaciones de paz: fiscal Montealegre

El fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo este jueves que el Gobierno y las Farc deben mantener las negociaciones de paz, pero fue enfático en señalar que el grupo guerrillero debe responder por estos hechos. Lea también: Defensoría del Pueblo pide mantener diálogos de paz pese a ataque de Farc

Montealegre dijo que la investigación iniciada está dirigida a establecer si las circunstancias de tiempo modo y lugar de lo sucedido constituyen un homicidio en persona protegida u otro crimen de guerra.



Este es el comunicado de la Fiscalía:



Con ocasión de los deplorables hechos ocurridos en Buenos Aires, Cauca, donde murieron once militares tras una incursión de las Farc y resultaron heridos veinticuatro integrantes de la fuerza pública, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, manifiesta su absoluta solidaridad con las familias de las víctimas, con el Ejército Nacional y con la comunidad que resultó afectada directa e indirectamente.



Adicionalmente, se permite informar:



1. La investigación iniciada está dirigida a establecer si las circunstancias de tiempo modo y lugar de lo sucedido constituyen un homicidio en persona protegida u otro crimen de guerra.



2. Cuando los miembros de las Fuerzas Armadas permanecen fuera de combate o en una condición análoga, gozan del estatus de persona protegida. Cualquier atentado contra su integridad se considera una infracción al Derecho Internacional Humanitario. Es importante anotar que el ataque se trató de una emboscada a altas horas de la noche cuando los miembros del Ejército Nacional se encontraban descansando.



3. En este caso, los métodos de ataque que fueron utilizados por las Farc, que incluyeron el uso de artefactos explosivos no convencionales, constituyen un crimen de guerra, adicional a los homicidios que se han cometido. Un ataque donde se causan daños y sufrimientos innecesarios está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario, por lo que las Farc también deberán responder por la forma en la que realizaron esta emboscada contra la Fuerza Pública.



4. El Fiscal General de la Nación considera inconcebible que se cometan ese tipo de acciones armadas y en general condena toda manifestación de violencia.



5. El Fiscal General hace un gran reconocimiento a la Fuerza Pública por su invaluable esfuerzo por garantizar el orden público, el cumplimiento de la Constitución y la Ley, y sobre todo, por defender incesantemente los derechos de la sociedad civil.



6. A pesar de lo ocurrido y no obstante su gravedad, el Fiscal General de la Nación considera que la guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional deben persistir en sus esfuerzos por alcanzar la paz y como tal deben mantener las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana, Cuba.



7. La investigación por estos hechos ha sido asumida por la Fiscalía Quinta Especializada Seccional Cauca, que ya profirió órdenes a Policía Judicial tales como fijaciones fotográficas y entrevistas a testigos.