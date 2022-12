Gobierno y Farc no pueden seguir negociando indefinidamente: monseñor Salazar

El obispo de la arquidiócesis de Bogotá, monseñor Rubén Salazar, dijo que “ni un muerto más” y que la guerra hay que acabarla, es decir, que tienen que lograr cuando antes un acuerdo entre Gobierno y Farc.



"Yo creo que eso es un campanazo de alerta para que los negociadores tomen conciencia de que no pueden seguir indefinidamente resolviendo las pequeñas o enormes diferencias que tengan en la mesa de La Habana.



Monseñor Salazar también dijo que un cese al fuego bilateral no es válido, sino que hay que llegar cuando antes al fin del conflicto para que no haya “ni un muerto más”.