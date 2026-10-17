Gobierno y Fedepapa preparan plan para reducir costos de producción en Colombia

El Ministerio de Agricultura y Fedepapa acordaron una agenda de trabajo para reducir los costos de producción y mejorar la rentabilidad de los cultivadores de papa en Colombia, con medidas que incluyen mecanización, sistemas de riego y alternativas para disminuir la intermediación.

La hoja de ruta estará concentrada en cuatro frentes: sistemas de riego eficientes, utilización de semillas certificadas, transferencia de conocimiento y mecanización de los cultivos. Las primeras jornadas con productores comenzarán el próximo 25 de octubre en Villapinzón, Cundinamarca.

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Uno de los puntos que se analizará es la posibilidad de incorporar maquinaria sencilla para pequeños productores. Según explicó el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, algunas de estas herramientas podrían contribuir a reducir hasta en un 50 % los costos asociados a la mano de obra.

La propuesta también contempla fortalecer la transformación y comercialización de la papa para que los productores tengan una relación más directa con grandes superficies y otros compradores, disminuyendo así el número de intermediarios dentro de la cadena.



“Necesitamos concentrarnos en las grandes superficies de alimentos, con los retail, para que Fedepapa pueda recibir la materia prima, cepillarla, lavarla, empacarla y llevarla directamente a estos mercados”, aseguró el ministro.

El Gobierno también anunció que trabajará en un paquete de apoyo financiero que incluiría créditos de largo plazo, seguro agrario e incentivos para facilitar las inversiones necesarias dentro del sector papero.

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De acuerdo con las cifras incluidas en el boletín del Ministerio, Colombia cuenta con cerca de 90.000 productores directos de papa, distribuidos en más de 39.000 unidades de producción agropecuaria, mientras que la cadena productiva tendría impacto sobre más de 350.000 familias.

La agenda comenzará a desarrollarse con los productores de Villapinzón y hace parte de un plan con el que el Ministerio y Fedepapa esperan avanzar durante 2027 en medidas que permitan mejorar la productividad, reducir costos y aumentar los ingresos de quienes dependen de este cultivo.