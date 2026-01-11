En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Golpe al tráfico ilegal de fauna: 96 aves rescatadas y más de 14 mil incautadas en el último año

Golpe al tráfico ilegal de fauna: 96 aves rescatadas y más de 14 mil incautadas en el último año

En el Día Mundial de las Aves, la Policía intensificó operativos contra redes que trafican especies silvestres, usando incluso caninos especializados en aeropuertos y carreteras del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad