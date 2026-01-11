Golpe al tráfico ilegal de fauna: 96 aves rescatadas y más de 14 mil incautadas en el último año

Cada 10 de enero, el mundo conmemora el Día Mundial de las Aves, una fecha que pone sobre la mesa la importancia de estas especies para el equilibrio de los ecosistemas, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. En Colombia, uno de los países con mayor diversidad de aves del planeta, la protección de este patrimonio natural sigue siendo un reto permanente frente al avance del tráfico y la comercialización ilegal de fauna silvestre.

En ese contexto, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, desplegó una estrategia preventiva y operativa a nivel nacional para enfrentar estos delitos ambientales. Los controles se reforzaron en terminales de transporte, aeropuertos, carreteras nacionales y corredores estratégicos, puntos donde con mayor frecuencia se detecta el traslado ilegal de aves con fines de venta, tenencia como mascotas o envío a mercados nacionales e internacionales.

Como resultado de estas acciones, durante la jornada conmemorativa se logró la incautación de 96 aves silvestres, entre ellas dos búhos, un halcón peregrino y cuatro tinguas azules. De acuerdo con las autoridades, estas especies tendrían un valor cercano a los 135 millones de pesos en el mercado ilegal, una cifra que refleja la rentabilidad de este negocio criminal y el impacto que genera sobre la biodiversidad.

Más de 90 aves rescatadas y más de 14 mil incautadas Suministrada

Uno de los componentes clave de la estrategia ha sido el uso de caninos ecodetectores, entrenados específicamente para la búsqueda de fauna silvestre. Tres de estos perros han sido aliados estratégicos en operativos realizados en aeropuertos, terminales y vías nacionales, permitiendo detectar aves ocultas y evitar que sean comercializadas de forma ilegal.

Las cifras acumuladas evidencian la magnitud del problema. Durante 2025, la Policía Nacional incautó 14.460 aves silvestres y logró la recuperación de otras 5.355, las cuales fueron entregadas a las autoridades ambientales para su rehabilitación y posterior reintegración a su hábitat natural. Estas acciones, según la institución, han contribuido a debilitar las redes de tráfico de fauna y a reducir la presión sobre especies vulnerables.

Además de los operativos, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental adelantó jornadas de sensibilización y educación ambiental. Solo en esta fecha, cerca de 2.043 personas fueron impactadas con mensajes orientados a promover la denuncia del tráfico ilegal de fauna y a reforzar la idea de que la protección de las aves es una responsabilidad compartida entre ciudadanos y autoridades.

“El tráfico ilegal de aves no solo afecta las economías criminales, también pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas”, señaló el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, quien reiteró que la Policía continuará fortaleciendo sus capacidades operativas para proteger la biodiversidad del país y garantizar la preservación del capital natural para las futuras generaciones.